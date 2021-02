14 skirtingų vietų paimti mėginiai buvo tiriami Australijoje. Kitaip tariant, jei per Naujųjų 2020-ųjų laukėte vienoje iš paminėtų šalių, egzistuoja tikimybę, kad ir mažytė dalis jūsų medžiagos iškeliavo į Australiją. Mokslininkai nuotekose ieškojo naujų psichotropinių narkotikų. Turima įranga ir naudoti metodai būtų leidę aptikti daugiau nei 200 skirtingų narkotinių medžiagų, bet mokslininkai surado 16.

Pagal šiuos duomenis, JAV, Nyderlanduose, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje linksminamasi labiausiai apsvaigus – mėginiuose iš ten rasta daugiausia naujos karto sintetinių narkotikų. Tuo tarpu Norvegijoje narkotikų pėdsakų apskritai nepavyko aptikti. Mokslininkus šios tendencijos neramina, nes vis daugiau žmonių patenka į ligonines dėl naujų sintetinių narkotikų vartojimo.

Naujieji sintetiniai narkotikai – tai cheminiai preparatai, sukurti tam, kad pamėgdžiotų kokaino, LSD, kanapių ir kitų narkotikų poveikį. Kai kurie iš šių narkotikų yra žinomi kaip labai pavojingi ir net potencialiai mirtini, tačiau didžiausia problema yra ta, kad žmonės dažnai nežino, ką vartoja. Narkotikai gaminami jokių standartų neatitinkančiose laboratorijose ir yra platinami žmonių, kurie už nieką neatsako. Nebent yra pagaunami.

Sintetiniai narkotikai dažniausiai vartojami klubuose ir vakarėliuose – būtent dėl to mokslininkai ir pasirinko Naujųjų metų laikotarpį šiam tyrimui. Dažnai jie parduodami kaip legali alternatyva įprastiems narkotikams, nors tai dažniausiai net nėra tiesa. Įsivaizduojamas saugumas dažnai veda prie nelaimių, tačiau tirti ir stebėti šią rinką yra pakankamai sudėtinga. Be to, vis pasirodo naujų sintetinių narkotikų, apie kuriuos anksčiau nebuvo žinoma.

Žmonės svaiginasi ne tik narkotikais, bet ir receptiniais vaistais. Ir čia yra dar viena problema – jie kelia saugumo įspūdį. Tačiau tiesa yra ta, kad nemažai tų tablečių yra padirbtos, nes tam net nereikia sudėtingų technologijų.