Lepiota brunneoincarnata – taip vadinami šie grybai. Lakštelius turintys grybai Šiaurės Europoje yra labai reti, tačiau toliau į pietus jų Europoje ir Azijoje gausu. Jie aptinkami ir Šveicarijoje, ir Kinijoje – jų paplitimas yra labai didelis. Lepiota brunneoincarnata priklauso žvynabudėlės šeimai, agarikiečių eilei. Ir, nors dėl to galima ginčytis, „Encyclopædia Britannica“ šiuos grybus vadina pačiais nuodingiausiais pasaulyje.

Iš tikrųjų, tai yra ginčytina. Grybo toksiškumas priklauso nuo valgytojo kūno, sveikatos būklės, grybo amžiaus, paruošimo būdo ir kitų faktorių. Tas pats grybas gali per valandą pražudyti vieną žmogų ir sukelti menką nepatogumą kitam. Be to, žalsvoji musmirė, tame sąraše užėmusi tik 7-ąją vietą, per metus nusineša gerokai daugiau gyvybių, nes kažkodėl yra dažniau valgoma.

Lepiota brunneoincarnata žmones apnuodija retai, nes šiuos grybus lengva palaikyti šungrybiais. Kita vertus, šie grybai panašūs į valgomus pievagrybius. Viena šeima Prancūzijoje stipriai apsinuodijo, kai prisivalgė šių grybų, manydami, kad tai – raibasis baltikas.

Vos 100 gramų Lepiota brunneoincarnata gali sukelti mirtinus kepenų pakitimus. Kaltininkas – alfa-amanitinas, karščiui nepasiduodantis amino rūgščių peptidas. Teigiama, kad tai – mirtiniausias iš visų amataminų – grybuose aptinkamų toksinų. Suvalgius net nedidelę šių grybų porciją prasideda virškinimo problemos. Žmogus ima vemti, jį pykina, tačiau simptomai iš pradžių nėra labai sunkūs. Iš tikrųjų, žmonės dažnai iš karto net nesikreipia į gydytojus, nes mano, kad tai – silpnas apsinuodijimas maistu. O ir tie, kurie kreipiasi, jei grybai nėra identifikuojami, sulaukia tik simptominio gydymo.

Kepenys pažeidžiamos per kelias dienas. Tiesa, to įmanoma išvengti, jei žmogus greitai kreipiasi į gydytojus ir papasakoja, kad valgė grybų. 2010 metais nuo šių grybų mirė visa keturių asmenų šeima. Mirtinų apsinuodijimų pasitaiko ir Europoje – vienas žmogus mirė 2002 metais Ispanijoje. Tuo tarpu 2013 metais Turkijoje vienas žmogus išgyveno suvalgęs net penkis tokius grybus, nes laiku kreipėsi į gydytojus.