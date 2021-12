Varinė dėžė pirmadienį buvo rasta Konfederacijos pajėgų generolo Roberto E. Lee, per kruviną Šiaurės ir Pietų konfliktą vadovavusio Šiaurės Virdžinijos armijai, statulos akmeniniame pjedestale.

Bronzinė R. E. Lee statula buvo pastatyta 1890 metais Virdžinijos mieste Ričmonde – Pilietinio karo metais vergiją gynusių Pietų sostinėje. Statula buvo nukelta šių metų rugsėjį.

Pastaraisiais mėnesiais Jungtinėse Valstijose buvo pašalinta nemažai paminklų konfederatams.

Kapsulėje aptikta kulkų, sagų, pinigų ir kitus daiktų iš 1861–1865 metais vykusio JAV pilietinio karo laikų. Scanpix

Istorinių išteklių departamento Ričmonde pareigūnai antradienį atidarė R. E. Lee statulos „laiko kapsulę“. Paaiškėjo, kad jos turinys palyginti gerai išsilaikęs, tik šiek tiek nukentėjęs nuo vandens.

„Būklė geresnė nei tikėjomės“, – per 35 cm pločio ir ilgio, 20 cm aukščio kapsulės atidarymo ceremoniją, kurią tiesiogiai transliavo televizija, sakė valstijos pareigūnė Kate Ridgway.

„Manėme, kad viskas bus virtę sriuba, bet čia ne sriuba, tad puiku“, – sakė ji.

Viename Ričmondo laikraštyje 1887 metais buvo nurodyti kai kurie iš kapsulėje paslėptų daiktų ir jie atitinka kai kuriuos antradienį surastus daiktus.

Tame laikraščio straipsnyje paminėta reta 1865 metų nuotrauka, kurioje įamžintas karste gulintis nužudytas prezidentas Abrahamas Lincolnas, bet atidarytoje kapsulėje tokios nuotraukos nebuvo. Vietoje jos rasta graviūra iš politikos žurnalo „Harper's Weekly“ 1865 metų balandžio 29-osios numerio, vaizduojanti šalia A. Lincolno karsto verkiančią moterį.

Kulkos, sagos, banknotai, monetos

Atidarytoje dėžėje buvo keli Pilietinio karo laikų šaudmenys, vadinami Minie kulkomis, medžio gabaliukas su jame įstrigusia kulka, sviedinio skeveldra iš, kaip teigiama, 1862 metais įvykusio Frederiksbergo mūšio.

„Iš tiesų baiminomės, kad tai gali būti nesprogęs sviedinys. Iš dalies dėl to atvyko išminuotojų būrys. Bet iš tiesų radinys nebuvo pavojingas“, – sakė K. Ridgway.

Dėžutėje taip pat buvo vokas su Konfederacijos vėliavėle ir iš medžio išdrožtu masonų simboliu.

Drožinių mediena, kaip teigiama, paimta iš medžio, augusio ant kito garsaus konfederatų generolo Thomas Jacksono kapo.

Taip pat surasta Konfederacijos banknotų, sagų su Virdžinijos valstijos antspaudu, 12 varinių monetų, juoda oda įrišta Biblija, 1884 metų laidos Carltono McCarthy knyga „Šiaurės Virdžinijos armijos kario gyvenimo detalės“ (Detailed Minutiae of Soldier Life in the Army of Northern Virginia).

C. McCarthy knygoje buvo įdėtas skirtukas su generolo R. E. Lee atvaizdu.

Be to, kapsulėje buvo 1881 metų vadovas po Ričmondą, vienas 1887 metų almanachas, masonų dokumentų, Ričmondo prekybos rūmų 1886 ir 1887 metų ataskaitos.

Kitą batų dėžės dydžio konteinerį, rastą R. E. Lee statulos pjedestale, pareigūnai atidarė praėjusią savaitę, bet tai aiškiai nebuvo „laiko kapsulė“, paminėta 1887 metų laikraščio straipsnyje.

Šioje dėžėje buvo trys permirkusios knygos, nuotrauka sutižusio audeklo voke ir viena moneta. Tai tikriausiai yra atminimo ženklai, palikti būsimosioms kartoms statulą stačiusių darbininkų.

Pernai Minesotoje baltajam policininkui nužudžius juodaodį George'ą Floydą, R. E. Lee statula Ričmonde atsidūrė protestų prieš rasinę neteisybę centre.

Per Pilietinį karą Pietų konfederacija atsiskyrė nuo Jungtinių Valstijų ir kovojo už vergijos, kurios likusi šalies dalis buvo atsisakiusi, išlaikymą.