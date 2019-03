Norvegijos Abelio matematikos premija pirmą kartą paskirta moteriai

K. Uhlenbeck yra pirmoji moteris, gavusi šią premiją, kurios vertė – 6 mln. Norvegijos kronų (620 000 eurų). „Karen Uhlenbeck gauna 2019 metų Abelio premiją už savo fundamentalius tyrimus geometrinės analizės ir kalibracinės teorijos srityse, smarkiai pakeitusius padėtį matematikoje“, – pareiškime nurodė Abelio premijos komisijos pirmininkas Hansas Munthe-Kaasas. „Jos teorijos iš pagrindų pakeitė, kaip suprantame minimalius paviršius, tokius, kaip muilo burbulų suformuoti (paviršiai), ir bendresnes minimizavimo problemas aukštesniųjų matmenų atvejais“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Lietuvis parodė pasauliui, ką galima pasiekti pasirinkus matematiko kelią Lietuvos matematiko vardu pavadinta konstanta 76 metų Klivlando gyventoja K. Uhlenbeck kaip kviestinė profesorė dirba Prinstono universitete ir kaip kviestinė bendradarbė – Pažangiųjų tyrimų institute (IAS) Prinstone. Ji „išplėtojo globaliosios analizės įrankius ir metodus, kurie dabar yra kiekvieno geometro ir analitiko įrankių dėžutėje“, nurodė Norvegijos mokslo ir literatūros akademija. K. Uhlenbeck taip pat yra pavyzdys kitiems ir tvirtai pasisako už lyčių lygybę mokslo ir matematikos srityse. Abelio premija, kurią Norvegijos vyriausybė įsteigė 2002 metais, yra pavadinta XIX amžiaus norvegų matematiko Nielso Henriko Abelio vardu. Pirmą kartą ji buvo įteikta 2003 metais. Ši premija skiriama už iškilius mokslinius darbus matematikos srityje – disciplinoje, kurios neapima Nobelio premijos. Drauge su Fieldso medaliu, kurį kas ketverius metus teikia Tarptautinė matematikos sąjunga (TMS), Abelio premija yra viena prestižiškiausių pasaulyje matematikos apdovanojimų.

