Norite paprasčiau reaguoti į stresą keliančius dalykus? Yra vienas būdas sau padėti

Paprastas apkabinimas gali jūsų dieną paversti iš prastos į gerą. Tačiau kartais tai nepadeda. Jūs norite patirti tas teigiamas emocijas, tačiau įprastai jas keliantys dalykai dabar jūsų nejaudina. Kartais net pasivaikščiojimas gamtoje būna bevaisis - negaunate to teigiamos nuotaikos impulso, kurio tikitės.

JAV mokslininkai ištyrė maždaug 2000 žmonių duomenis - miego trukmę ir atsaką į teigiamus bei neigiamus dirgiklius. Seniai buvo manoma, kad tai yra susiję, bet iki šiol tai nebuvo įrodyta. Trečdalis suaugusiųjų nemiega nė 7 valandų per parą ir tai nėra gerai. Miegas yra reikalingas mūsų fizinei ir psichinei sveikatai. Dabar mokslininkai mato, kad miegas padeda sureguliuoti ir tai, kaip reaguojame į dirgiklius.

Tyrimas parodė, kad kai žmonės nemiega to rekomenduojamo valandų skaičiaus, jie lengviau pasiduoda stresui. Tai yra, neigiami dirgikliai juos veikia labiau. Be to, neišsimiegoję žmonės sunkiau susikuria teigiamą nuotaiką net naudodami patikrintus metodus. Tai yra, pasivaikščiojimai, pokalbiai, apkabinimai ir staigmenos jų nuotaikos taip nepakelia, kaip pakeltų įprastai.

Ir tai iš tikrųjų yra liūdna. Šiuolaikinis gyvenimas yra kupinas streso ir jūs visada esate pasiekiamas neigiamoms emocijoms. Jūs bet kada galite gauti neigiamą žinutę ir vos tik atsivertę naujienų portalą perskaitysite ką nors neigiamo. Jei būsite gerai išsimiegoję, tie neigiami dirgikliai jūsų taip stipriai nepaveiks.

Ankstesni tyrimai parodė, kad tie žmonės, kuriems sunku išlaikyti teigiamą emocinę būseną, dažniau susiduria su tam tikrais sveikatos sutrikimais. Mokslininkai pastebi, kad šių žmonių kūnuose fiksuojama daugiau uždegiminių procesų. Kai kurie tyrimai prastą neigiamą emocinę būseną sieja su ankstyva mirtimi.

Ir tai nėra taip jau keista. Miegas atlieka kelias funkcijas - padeda sureguliuoti metabolizmą, skatina gijimo procesus, padeda konsoliduotis prisiminimams. Tačiau jis taip pat žmogų perkrauna ir emociškai - ryte vakarykštės bėdos dažnai atrodo ne tokios svarbios. Miego trūkumas žmones paverčia irzliais, nepakančiais ir nekantriais, todėl neigiami dirgikliai yra labai skaudūs.

