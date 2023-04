Neuropsichologė Dirvanskienė papasakojo, kokios smegenys atsparios senėjimui: daug ką nulemiame patys

„Smegenims kenkia tai, kas palengvina gyvenimą, padaro mus tingesnius ir mažiau kūrybingus. Kai nereikia aktyviai ir kūrybingai ieškoti būdų, kaip susigalvoti pramogą ar lavinti socialinius įgūdžius, lėtėja ir smegenų veikla. Žmonės vis mažiau orientuojasi erdvėje ir vis daugiau pasitelkia navigacines programėles. O būtent orientavimasis erdvėje yra evoliuciškai viena svarbiausių žmogaus funkcijų, labiausiai lavinančių smegenis ir labiausiai padedančių kuo ilgiau išlaikyti gerą atmintį. Nes jeigu pagalvotume, kaip susiformavo mūsų rūšies atmintis, tai vyko atrandant ir įsimenant kelią, kur yra maistas, atrandant ir įsimenant kelią, kur yra pavojus. Mūsų rūšiai gebėjimas orientuotis erdvėje yra be galo svarbus ir mes to nebedarome. Mes vis mažiau laiko praleidžiame klajodami, bandydami susiorientuoti. Dėl to naudinga keliauti, nes išvykus į naują vietą tenka lavinti erdvinius gebėjimus orientuotis ir rasti kelią, tai yra labai gera smegenų treniruotė.“