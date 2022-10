Netrukus prasidės geomagnetinė audra, o po jos laukia dar galingesnė – nerimstanti Saulė ruošia didžiausią per pastaruosius metus užtaisą

Naujausias elektromagnetinės spinduliuotės žybsnis (X1 kategorijos) užfiksuotas sekmadienį, 22:53 val. Lietuvos laiku (19:53 GMT). Žemę šio blyksnio elektromagnetinės spinduliuotės galingumo pikas pasiekė po maždaug pusvalandžio. Kaip praneša SpaceweatherWatch, radijo ryšio sutrikimai buvo užfiksuoti tuo metu į Saulę atsisukusioje Žemės pusėje t. y. Šiaurės Amerikoje.

Maždaug valandos trukmės radijo ryšio sutrikimai užfiksuoti Floridoje, Šiaurės ir Pietų Karolinoje, kur po tragiškas pasekmes sukėlusio uragano Iano dirba gelbėtojai. Uraganas smarkiai sugadino mobiliojo ryšio tinklo stotelės, tad gelbėtojai naudojosi iki 25 MHz dažnių radijo ryšiu, kurio sutrikimai ir buvo pastebėti. Be to, sutriko ir palydovinės navigacijos sistemos.

Sekmadienį užfiksuotas ir dar vienas Saulės blyksnis – po maždaug dviejų valandų. Tąsyk radijo sutrikimai užfiksuoti vakarinėje Ramiojo vandenyno pusėje ir Australijoje, praneša SpaceWeatherWatch.

Abu Saulės žybsniai išsiveržė iš Saulės dėmės, pavadintos AR3110. Be to, Saulės žybsnių metu fiksuotas ir Saulės vainikinės masės (coronal mass ejection - angl.) – plazmos – išsiveržimai. Šios įmagentintos dalelės išsiveržė iš vainikinės (viršutinės) saulės atmosferos dalies. Kadangi Saulės žybsniai ir vainikinės masės išsiveržimas buvo nukreiptas Žemės link, spalio 4 dieną (antradienį, pirmoje paros pusėje Lietuvos laiku), prasidės geomagnetinė audra.

Kaip informuoja NOAA, Žemę antradienį pasieks vidutinio stiprumo geomagnetinė audra (G2). Remiantis gismeteo.lt duomenimis, antradienį naktį ir anksti ryte Lietuvoje bus fiksuojama vidutinio stiprumo geomagnetinė audra.

Susidūrusios su Žemės magnetiniu lauku ir atmosfera, įmagnetintos saulės plazmos dalelės sukelia geomagnetinę audrą, kurios metu galimi elektros tiekimo, radijo ryšio ir kitų komunikacijų sutrikimai.

Remiantis kosmoso orų prognozėmis, artimiausiomis savaitėmis Žemę gali pasiekti vienas galingiausių per pastaruosius metus Saulės žybsnių, galinčių sukelti stiprias geomagnetines audras mūsų plantoje. Remiantis SpaceWeather.com, regimajame Saulės diske matyti susiformavusi kompleksinė Saulės dėmė, kodiniu pavadinimu AR3112.

Tai – viena didžiausių saulės dėmių per pastariuosius metus. Jos skersmuo – net 130 000 kilometrų. Tikėtina, kad iš šios dėmės išsiverš milžiniškas Saulės plazmos pliūspnis, galintis sukelti vidutines arba stiprias geomagnetines audras, radijo, palydovinio ryšio sutrikimus.

Active Region 3110 becoming even more fiery now with an X1.0-class flare--its strong high frequency radio blackout may last upwards of an hour and impact #Ian emergency responders using up to 25 MHz radios. The flare also launched a coronal mass ejection seen in SOHO imagery. pic.twitter.com/88YVZk2lDO