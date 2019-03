Kartu su abiem vyrais iš Rusijos nuomojamo Baikonuro kosmodromo Kazachstane ketvirtadienį 21 val. 14 min. Lietuvos laiku raketa „Sojuz“ išskrido JAV astronautė Christina Koch (Kristina Kuk). Po sklandaus starto raketa 3 val. 1 min. Lietuvos laiku – keliomis minutėmis anksčiau nei planuota – prisijungė prie TKS, skriejančios daugiau nei 400 km virš Žemės. Per tiesioginę transliaciją iš TKS misijos vadas A. Ovčininas pranešė, kad buvo pasitelktas švartavimo mechanizmas. Tuomet NASA komentatorius patvirtino „sugavimą“. Erdvėlaivio paleidimas buvo atidžiai stebimas, nes spalio mėnesį N. Hague'o ir A. Ovčinino kelionė į kosmosą po dviejų minučių netikėtai nutrūko dėl raketos nešėjos „Sojuz“ techninių problemų. Įgula tąsyk saugiai nusileido ant žemės. Tai buvo pirmas toks nelaimingas atsitikimas Rusijos posovietinio laikotarpio istorijoje, metęs didžiulį iššūkį kadaise lygių neturėjusiai šalies kosmoso pramonei. Bendraudamas su žurnalistais prieš šešis mėnesius truksiančią misiją, A. Ovčininas pareiškė, kad šią savaitę raketoje nešėjoje buvo aptikti ir pakeisti keli apgadinti komponentai. „Vakar buvo rasti keli nereikšmingi gedimai“, – trečiadienį sakė 47 metų kosmonautas. Jis patikino, jog raketa nešėja yra geros būklės. „Nėra jokių problemų“, – teigė A. Ovčininas. 43 metų N. Hague'as pareiškė, kad nekantriai laukia šio skrydžio – savo antro mėginimo pasiekti kosmosą. „100 proc. pasitikiu raketa ir erdvėlaiviu“, – kalbėjo jis. Spalį raketos paleidimas buvo nesėkmingas, nes surenkant šį aparatą buvo apgadintas vienas iš jutiklių.

