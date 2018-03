Žemiau pateikiamos šio žinomiausio savo kartos mokslininko kai kurios sparnuotos mintys. Kodėl egzistuoja Visata „Jei rastume atsakymą į šį klausimą, tai būtų didžiausias žmogiškojo proto triumfas – tada pažintume Dievo protą“, – rašė jis knygoje „Trumpa laiko istorija“ (A Brief History of Time) (1988). Apie savo ligą „Mano lūkesčiai buvo sumažinti iki nulio, kai man buvo 21 metai. Nuo tada viskas buvo premija“, – 2004 metais sakė S. Hawkingas interviu „The New York Times“. Apie gyvenimo tikslą „Mano tikslas paprastas: visiškai suprasti Visatą, kodėl ji yra, kokia yra, ir kodėl ji apskritai egzistuoja“, – 1985-aisiais rašyta Johno Boslough knygoje „Stepheno Hawkingo Visata“ (Stephen Hawking's Universe). Susiję straipsniai: Mokslininkas Stephenas Hawkingas ne kartą perspėjo žmoniją apie artėjančią pražūtį Mirė garsusis kosmologas Stephenas Hawkingas: medikams jis buvo neįmenamas stebuklas Apie Dievą „Nebūtina kviestis Dievo, kad būtų uždegtas dagtis ir Visata būtų paleista veikti“, – rašė jis 2010-aisiais pasirodžiusioje knygoje „Didysis projektas“ (The Grand Design). Apie „žvaigždės“ statusą „Mano žinomumo minusas – kad negaliu neatpažintas nukeliauti į jokią pasaulio vietą. Man nepakanka užsidėti tamsius akinius nuo saulės ir peruką. Neįgaliojo vežimėlis mane išduoda“, – 2006 metais S. Hawkingas sakė „Israeli TV“. Stephenas Hawkingas 1999 metais AP / Scanpix Apie žmogaus netobulumą „Be netobulumo nebūtų nei manęs, nei jūsų“, – kanalo „Discovery Channel“ laidoje „Into The Universe With Stephen Hawking“ 2010 metais sakė jis. Apie kontaktą su ateiviais „Manau, tai būtų tragedija. Nežemiški gyventojai veikiausiai būtų daug labiau pažengę nei mes. Istorija, kuomet labiau pažengusios rasės sutikdavo primityvesnes, šioje planetoje nebuvo labai laiminga, ir tai buvo tuomet, kai susitikdavo tos pačios rūšies atstovai. Manau, kad savo galvas turėtume laikyti žemiau“, – 2004 metais sakė jis laidoje „Naked Science: Alien Contact“ per „Discovery Channel“. Apie dirbtinį intelektą „Primityviosios dirbtinio intelekto formos, kurias jau turime, įrodė esančios labai naudingos. Tačiau manau, kad visiško dirbtinio intelekto sukūrimas gali reikšti žmonių rasės pabaigą“, – 2014-aisiais sakė jis BBC. Apie mirtį „Nebijau mirties, bet mirti neskubu. Turiu dar daug ką nuveikti“, – 2011 metais jis sakė britų leidiniui „The Guardian“. Apie tai, ką galvoja visą dieną „Apie moteris. Jos yra visiška paslaptis“. („The New Scientist“, 2012) Patarimai trims savo vaikams „Visų pirma, žiūrėkite į žvaigždes, o ne sau po kojomis. Antra, niekada nenustokite dirbti. Darbas suteikia gyvenimui prasmę ir tikslą, be darbo gyvenimas yra tuščias. Trečia, jei jums pasiseks surasti meilę, žinokite, kad ji yra šalia ir saugokite ją“. („ABC News“, 2010)











