Jei sunku atskirti, kur baigiasi malonumas ir prasideda laimė, jūs tikrai ne vienas toks. Kaip ten bebūtų, juk mums nuolat bando įpiršti įsitikinimą, kad laimę gali atnešti naujas įsigytas daiktas, gardus maistas ar dar vienos mados vaikymasis.

Net žodynai ir paieškų sistemos neretai klaidina. Pavyzdžiui, jei svetainėje „Google“ į paieškos langą įvesite žodį „malonumas“, pirmasis rezultatas pateiks tokią apibrėžtį – „laimės, pasitenkinimo ir džiugesio jausmas“.

Mokslininkai, tiriantys žmogaus hormonus, sako, kad mūsų smegenys labai greitai atskiria staigią malonumo bangą ir ilgalaikį pasitenkinimą, kuris ir yra tikroji laimės apibrėžtis. Toks tas esminis skirtumas.

„Jei visą jūsų sąmoningą gyvenimą jums kartojo, kad malonumas yra laimė, tuomet visą tą laiką jums į akis melavo“, – konstatavo Robertas Lustigas.

R. Lustigas – endokrinologas ir knygos „The Hacking of the American Mind: The science behind the corporate takeover of our bodies and brains“ autorius. Jis vienas pirmųjų ėmėsi analizuoti cukraus poveikį vaikams, o dabar nerimauja, kad technologijos mūsų smegenis veikia labai panašiai ir taip pat sukelia priklausomybę. Jo teigimu, technologijos nėra narkotikai, tačiau maitina gana pavojingą motyvacijos ir atpildo sistemą mūsų smegenyse, taip versdamos geisti vis naujos dozės.

„Technologijos – dopamino stimuliatoriai. Kitai tariant, viskas, kas padidina dopamino kiekį, galiausiai sukelia priklausomybę“, – teigia akademikas.

Nepaisant to, ekspertas neteigia, kad technologijos mūsų smegenis veikia taip pat kaip alkoholis ar narkotikai, nes technologijos, kiek mums žinoma, nesukelia tokių drastiškų nutraukimo sindromo simptomų. Jei išjungsite savo telefoną, jums tikrai nepradės skaudėti ar svaigti galva.

Tas vibruojantis daikčiukas jūsų kišenėje? Jis skatina streso hormono ir mūsų smegenyse malonumo ir atpildo jausmus aktyvuojančio dopamino gamybą.

Paaiškėjo, kad dopaminas veikia visai kitas smegenų sritis nei seratoninas, kuris, kaip jau žinoma, mažina nerimo jausmą ir padeda įveikti depresiją. Seratoninas taip glaudžiai susijęs su laime, jog yra tapęs kone pagrindiniu vaistų nuo depresijos ingredientu. Dopaminas turi tik penkis smegenų receptorius. Šis neurotransmiteris minėtuose receptoriuose skatina noro ir motyvacijos reakcijas. Dopaminas susijęs su daugybe mūsų smegenų veiklų: atlygiu, motyvacija, malonumu, netgi yra įrodymų, jog sukelia sveikų haliucinacijų. Svarbu tai, jog, sukdamas motyvacijos ir atlygio ratą, jis niekada mūsų nepavers tikrai laimingais ar patenkintais – kitaip tariant, mums niekada nebus gana.

Mūsų telefonai kuriami taip, jog nuolat norėtume vis daugiau ir daugiau. Iš esmės jie nėra blogi, tačiau neturėtume prarasti budrumo. Vienintelis priešnuodis? Padėti toliau savo telefoną, apriboti mums siunčiamų pranešimų kiekį ir skirti daugiau laiko bendravimui su kitais žmonėmis.