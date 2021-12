Įprasta manyti, kad taisyklinga geometrija — objekto nenatūralios kilmės požymis, nes gamtos jėgos veikia pernelyg chaotiškai, kad brėžtų tiesias linijas. Todėl bet koks Mėnulyje ar Marse aptiktas ganėtinai taisyklingos geometrijos objektas su stačiais kampais kelia susidomėjimą.

„Gal tai avarijos ištiktų ateivių suręsta bakūžė? — juokauja pranešimo autorius. — Ar Mėnulį tyrusių mūsų protėvių kosminis laivas?“

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I