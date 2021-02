Nemalonios oro sąlygos erzina ne tik žmones: vorai apsigyveno australų namuose

Kai Sidnėjuje gyvenanti moteris filmavo savo ilgakojus svečius, ji spėjo, kad tai yra vorų medžiotojų vaikai, kurie priklauso Sparassidae šeimai ir yra plačiai paplitę Australijoje bei kitose šilto klimato vietovėse.

Viena medžiotojų rūšis – milžiniški medžiotojai vorai (Heteropoda maxima) iš Laoso turi net 30 cm ilgio kojas ir yra didžiausi vorai pasaulyje matuojant pagal skersmenį. Tačiau vidutiniškai voro medžiotojo kojų ilgis yra ne didesnis kaip 12,7 cm, o kūno ilgis – vos 2,5 cm.

Vasarą Australijoje medžiotojų vorų populiacija ženkliai padidėjo, todėl neretai šie atsikrausto į žmonių namus.

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter's room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt

Sidnėjaus gyventoja savo dukros kambaryje nufilmavo visą spietį vorų. „Tai nėra labai blogai, jų gali būti 50 ar 60“, – vaizdo įraše sako ji. Ir tada ji pasuka kamerą kito kampo link, atskleisdama bent dvigubai daugiau ant sienų ir lubų tupinčių vorų.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7