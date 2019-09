JAV oro pajėgų lakūnai, žinomi kaip uraganų medžiotojai, vykdo reguliarias žvalgybines misijas į „Dorianą“, kuris sustiprėjo iki 5 kategorijos uragano ankstyvą sekmadienį.

Sekmadienį pro akį kartu su JAV oro pajėgų 53-ojo oro pajėgų žvalgybos eskadronu skrido ir meteorologas Garrettas Blackas. Jo padaryta nuotrauka leidžia pažvelgti į destruktyvią audrą.

Nacionalinio uragano centro vaizdo įraše rodoma, kaip lėktuvas skrido per debesį.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS , preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb

Nuotraukoje ir vaizdo įraše matomos vertikalios stori grėsmingi debesys meteorologams žinomi kaip „stadiono efektas“ – ypač galingos audros ženklas.

Žmonės šiaurinėse Bahamų salose sekmadienį socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriose matyti smarkios liūtys, vėjai ir potvyniai, niokojantys Abako salas.

As #HurricaneDorian approached the #AbacoIslands, NOAA's #GOESEast zoomed in on the powerful storm's eye. The Cat. 5 storm's "maximum winds have increased to near 175 mph with gusts over 200 mph," according to @NHC_Atlantic. Follow the storm: https://t.co/VDEWvXtPxt pic.twitter.com/wLnZjJJYMO