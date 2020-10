Pirmiausia, trumpas paaiškinimas, kas yra pulsaras: tai besisukanti neutroninė žvaigždė, kuri skleidžia elektromagnetinę spinduliuotę radijo bangų, šviesos, rentgeno ir gama spindulių pavidalu.

Kadangi šis teleskopas pasižymi itin dideliu jautrumu, jis puikiai tinka pulsarams stebėti ir nežemiškos kilmės civilizacijoms ieškoti. Siaučiant koronaviruso pandemijai, naudojant FAST buvo atlikta beveik 1 000 valandų stebėjimų ir anksčiau įgyvendinta didžioji dalis numatytų tikslų.

„Pagerinome teleskopo našumą. Be to, jo naudojimo laikas buvo pailgintas iki maždaug 20 valandų per parą, todėl mokslininkai gaus daugiau tikslesnių duomenų. Iki šių metų vidurio FAST rado 224 pulsarus. Tai geriausias teleskopas pasaulyje, kalbant apie naujų pulsarų aptikimą“, – sako FAST vyriausiasis inžinierius Jiangas Pengas.

Tikimasi, kad labai jautrus radioteleskopas padės mokslininkams padaryti didelių atradimų astronominių reiškinių tyrinėjimo srityje, įskaitant pulsarus, vandenilį Paukščių Take ir kaimyninėse galaktikose bei greituosius radijo pliūpsnius.

Atrandant vis daugiau naujų egzoplanetų, FAST turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį ateityje ieškant nežemiškų civilizacijų.

„FAST taip pat turi specialų skaitmeninį terminalą, gebantį nepaprastai sparčiai ir tiksliai atrinkti ir analizuoti Paukščių Tako galaktikoje užfiksuojamus elektromagnetinius laukus. Išskirtinis jautrumas leis FAST kelių šimtų šviesmečių atstumu ieškoti stiprius signalus skleidžiančių nežemiškų civilizacijų“, – pasakoja Vyriausiasis FAST naudojantis mokslininkas Li Di.

Kinijos dangaus akimi pramintas FAST yra maždaug 2,5 karto jautresnis už antrą didžiausią radioteleskopą pasaulyje ir per sekundę gali priimti iki 38 gigabaitų informacijos. Jo statybos darbai buvo užbaigti 2016-aisiais, o šių metų sausio mėnesį buvo atlikta nacionalinė patikra. Teleskopas veikia itin našiai ir įrodė savo, kaip vieno pagrindinių šalies mokslo ir technologijų infrastruktūros objektų, patikimumą.

Kovo mėnesį buvo pradėti penki didelės apimties stebėjimo projektai, turintys skirtingus mokslinius tikslus, įskaitant pulsarų periodo nustatymą, dangaus kūnų skenavimą ir viso dangaus žvalgymą. Vėliau mokslininkai padarė didelį astronominį atradimą pulsarų stebėjimo srityje. Pulsarai yra svarbūs objektai, nes gali padėti patvirtinti gravitacinių bangų ir juodųjų skylių egzistavimą bei atsakyti į kitus esminius fizikos mokslo klausimus.