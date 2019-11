Jei visą istoriją įsivaizduotume kaip vieną ilgą liniją, tai Kleopatrą surastume arčiau „Maxima“ tinklo atsiradimo, o ne Gizos piramidžių statybų. Tuo tarpu Oksfordo universitetas yra senesnis nei Actekų civilizacija. Šie paprasti faktai skamba labai keistai, bet yra teisingi. Kaip ir faktas, kad dinozaurai gyveno kitoje Paukščių Tako galaktikos pusėje.

Tai pastebėjo NASA astrofizikė Jessie Christiansen. Mat, Žemė sukasi aplink Saulė, o visa Saulės sistema – aplink mūsų galaktikos centrą. Atstumas tarp mūsų ir Paukščių Tako centro – apie 28 tūkstančiai šviesmečių, tačiau mes skriejame 828 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Apskritai kalbėti apie atstumus ir greitį kosmose prasmės nedaug, tačiau žinokite, kad aplink Paukščio Taką apkeliaujame per maždaug 225–250 milijonų metų.

Triasas, mezozojaus eros periodas, prasidėjo maždaug prieš 251 milijoną metų. Būtent tuomet ir atsirado dinozaurai. Prieš 201 milijoną metų jie jau karaliavo Žemėje. Tai reiškia, kad kai dinozaurai vaikštinėjo drėgnos Žemės paviršiumi, mūsų planeta buvo kitoje Paukščių Tako galaktikos pusėje. Šį įdomų faktą puikiai iliustruoja Christiansen sukurtas filmukas:

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.