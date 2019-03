51 metų Raineris Schimpfas buvo netoli vadinamojo kamuolinio masalo – didelio sardinių būrio, apsupto plėšrių žuvų. Ir staiga viskas aplink jį aptemo. Vyras netruko susivokti, kad jį prarijo banginis. Apie tai jis papasakojo laidai „The Today Show“.

„Sulaikiau kvėpimą, – pasakojo vyras, jau besibaiminęs, kad banginis nusineš jį į gilumą. – Turiu omeny, kad nieko negalėjau padaryti. Juk nekovosi su penkiolikos tonų gyvūnu.“

Tačiau, laimei, banginiui ši situacija nepatiko taip, kaip ir R. Schimpfui, ir jis narą po kelių sekundžių išspjovė.

Šalia buvusiame laive dirbęs fotografas Heinzas Toperczeris užfiksavo tą neįtikėtiną momentą, kai R. Schimpfas buvo pusiau įlindęs į banginio nasrus virš vandens linijos, o jo apatinė kūno dalis kybojo išorėje. „Live Science“ nepavyko susisiekti su R. Schimpfo komentarui, tačiau spėjama, kad nei R. Schimpfas, nei banginis vienas kito nematė prieš tai, kai vienas atsidūrė kito nasruose.

Banginis šiuo atveju buvo Braido ruožuotis, gyvenantys tropiniuose ir subtropiniuose pasaulio vandenyse, sakė biologas ir patariamosios mokslininkų tarybos „Save the Whales“ narys Tomas Jeffersonas. Šie banginiai yra mažiau žinomi, nes neplaukia į poliarinius regionus ir niekada nebuvo medžiojami, sakė ekspertas. Prie Pietų Afrikos krantų tokių banginių vidutinis ilgis yra 13,1–13,7 metro.

Nepaisant neišvengiamo palyginimo su bibline Jono istorija, R. Schimpfui niekada nebuvo kilusi grėsmė būti prarytam, sakė Amerikos bangininių draugijos prezidentas Uko Gorteris. Jo teigimu, Braido ruožuotieji maitinasi dideliais žuvų kiekiais. Banginis puola į smulkių žuvų būrį ir įsiurbia didelį kiekį vandens kartu su žuvimis. Vėliau vandenį jie išleidžia per savo ūsus, o žuvis nuryja. Jų gerklės yra per mažos, kad galėtų praryti žmogų, paaiškino U. Gorteris.

Jo teigimu, būta atvejų, kai kuprotųjų banginių skrandžiuose buvo aptikta aleutinių narūnėlių, tačiau šie paukščiai užauga tik iki 23 cm ilgio.

Nors R. Schimpfui atsidūrimas banginio nasruose neabejotinai buvo nauja patirtis, patiems banginiams, anot T. Jeffersono, tai veikiausiai nebuvo jokia naujiena. Kadangi prie smulkių žuvų guotų nedidelėje teritorijoje visuomet būna daug plėšrūnų, Braido ruožuotieji per klaidą dažnai prigriebia ir nevalgomų gyvūnų. Apie tai galima spręsti iš to, kad banginis nedvejodamas narą išspjovė.

Vienintelis banginis, potencialiai gebantis praryti žmogų, yra kašalotas, galintis praryti ir milžinišką aštuonkojį. Tiesa, nėra patikimų istorinių duomenų apie tai, jog kašalotas kada nors būtų prarijęs žmogų. Vienintelis, tačiau itin mažai tikėtinas, atvejis buvo aprašytas laikraščiuose dvidešimtojo amžiaus pirmajame dešimtyje, kaip skelbta, kad esą vienas jūreivis kašaloto skrandyje praleido 36 valandas ir išgyveno. Tačiau 1991 metais atliktas tyrimas parodė, kad tai buvo pramanas.

Nors incidentas prie Pietų Afrikos krantų akivaizdžiai buvo nelaimingas atsitikimas tiek žmogui, tiek ir banginiui, ši situacija akivaizdžiai parodo, kad žmonių noras nufotografuoti ar nufilmuoti banginį per arti priveda žmones prie šių gyvūnų, pabrėžė viena iš „Save the Whales“ įkūrėjų Maris Sidenstecker. Banginiai reikia grožėtis per atstumą, kad šie galėtų maitintis, ilsėtis ir auginti savo prieauglį netrikdomi.