Neištikimybės mokslas: kas labiausiai linkę išduoti ir kada santykius dar galima išgelbėti

Businessinsider.com apžvelgė neištikimybę analizavusius tyrimus, atrinko labiausiai dėmesį patraukiančius rezultatus ir siūlo pamėginti pritaikyti juos savo santykių analizei.

Ekonomiškai nuo savo sutuoktinio ar sutuoktinės priklausantys žmonės yra labiau linkę būti neištikimi.

2015-aisiais atliktas ir „American Sociological Review“ paskelbtas tyrimas, kuriame dalyvavo apie 2800 nuo 18 iki 32 metų amžiaus žmonių, parodė, kad ekonomiškai nuo savo sutuoktinio priklausomas asmuo yra labiau linkęs būti neištikimas.

Tą ypač galima pritaikyti finansiškai nuo moterų priklausomiems vyrams. Apie 15 procentų finansine prasme visiškai nuo savo žmonų priklausomų vyrų sutuoktines apgaudinėja. Iš visiškai finansiškai priklausomų moterų savo vyrus apgaudinėja penki procentai.

Tačiau įdomiausioji dalis ta, kad tyrimas parodė, jog vyrai yra tuo mažiau linkę apgaudinėti savo žmonas, kuo daugiau pinigų, lyginant su jomis, uždirba, tačiau taip yra tik iki tol, kol jie įneša 70 procentų namų ūkio pajamų, o tuomet ir vėl tampa labiau linkę būti neištikimi.

Moterys taip pat yra tuo mažiau linkusios apgaudinėti, kuo daugiau pinigų, lyginant su sutuoktiniu, uždirba. Tačiau moterų atveju nėra pajamų ribos, kurią pasiekusios, jos vėl būtų labiau linkusios būti neištikimos.

Partnerių apgautų žmonių savijautai turi įtakos asmens, su kuriuo buvo išduoti, lytis

2015-aisiais atliktame tyrime, paskelbtame žurnale „Personal Relationships“, vyrams ir moterims reikėjo skaityti hipotetinius scenarijus apie tai, kaip jų partneris ar partnerė mylisi su kitos arba su tos pačios lyties žmogumi.

Kai mokslininkai paklausė tyrimo dalyvių, kaip juos tokios situacijos skatina jaustis, pastebėta, kad vyrai yra labiau linkę pykti ir nutraukti santykius, jei jų partnerė apgaudinėtų juos su priešingos lyties žmogumi. Tačiau juos labiau sujaudina, jei partnerė apgaudinėja su tos pačios lyties asmeniu.

Moterys taip pat sakė, kad jaustųsi blogiau, jei jų partneris būtų neištikimas su priešingos lyties asmeniu. Tačiau jos būtų labiau linkusios nutraukti santykius, jei partneris apgaudinėtų su tos pačios lyties žmogumi.

Mes manome, kad neištikimi yra visi, išskyrus mūsų partnerį ar partnerę

2015-aisiais „Journal of Social and Personal Relationships“ paskelbtame tyrime dalyvavę universiteto studentai paskaičiavo, kad vidutinis priešingos lyties asmuo pasižymi maždaug 42 procentų tikimybe apgaudinėti savo partnerį.

Tačiau, kai buvo prieita prie jų pačių partnerių, dalyviai įvertino, kad egzistuoja maždaug penkių procentų tikimybė, jog jų partneriai jau buvo nuėję į kairę, taip pat apie aštuonių procentų tikimybė, kad jie bus neištikimi ateityje.

Galiausiai devyni procentai tyrimo dalyvių prisipažino jau buvę neištikimi.

Vyrus labiau gniuždo fizinė neištikimybė, moterys labiau kremtasi dėl emocinės neištikimybės

2013 metų tyrimas, paskelbtas žurnale „Evolutionary Psychology“, parodė, kad dauguma heteroseksualių vyriškių teigia, jog nusimintų labiau, jei jų partnerė turėtų lytinių santykių su kitu žmogumi, tačiau jo neįsimylėtų.

Tačiau dauguma moterų tvirtino, kad išgyventų labiau, jei jų partneris kažką įsimylėtų, bet su tuo žmogumi nesimylėtų.

Vyrai labiau linkę būti neištikimi artėjant svarbiam jubiliejui

2014-aisiais mokslininkai analizavo „Ashley Madison“ – pažinčių portalą, skirtą antrąją pusę jau turintiems žmonėms. Mokslininkai priėjo prie itin įdomios išvados, kuri buvo paskelbta „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Analizuoti vyrai buvo labiau linkę ieškoti romantiškų pažinčių už esamų santykių ribų, jei jų amžius baigiasi skaičiumi devyni.

Kitaip tariant, vyrai, artėjant 40 ar 50 metų jubiliejui, dažniau bando ieškoti gyvenimo prasmės užmegzdami santykius su kažkuo, kas nėra jų partnerė.

Genai gali turėti įtakos polinkiui į neištikimybę

Vis daugiau tyrimų rodo, kad kai kurie žmonės yra labiau linkę būti neištikimi – tą lemia biologinės aplinkybės.

Pavyzdžiui, vienas Kvynslando universiteto tyrimas, paskelbtas žurnale „Evolution and Human Behavior“, nustatė, kad neištikimybė dažnesnė tarp žmonių, turinčių tam tikrus oksitocino ir vazopresino receptorių genus.

Kaip aiškina Weillo Cornellio medicinos koledžo klinikinės psichiatrijos profesorius Richardas Friedmanas, vazopresinas yra hormonas, siejamas su socialiniu elgesiu, įskaitant pasitikėjimą, empatiją ir seksualinius ryšius.

Kaip parodė tyrimo rezultatai, net 40 procentų moterų ir 62 procentų vyrų atvejų neištikimybė būna susijusi su genais.

Patyrus neištikimybę, santykius išgelbėti įmanoma

M. Gary‘is Neumanas, sukūręs vaizdo programą „Creating Your Best Marriage“, „Business Insider“ sakė, kad santykius įmanoma išsaugoti ir tuomet, jei vienas iš partnerių buvo neištikimas. Tačiau egzistuoja tam tikros gairės, kurių reikia laikytis po to, kai sužinoma apie neištikimybę:

1. Neištikimasis turi gailėtis ir norėti pasikeisti.

2. Auka privalo būti tikra, kad apgaudinėjimas visiškai liovėsi.

3. Aukai nereikėtų uždavinėti jautrių klausimų apie tai, kas tiksliai vyko tarp apgaudinėtojo ir kito asmens.

Moterys yra linkusios būti neištikimos lygiai taip pat, kaip ir vyrai

„New York Magazine“ rašo, kad, nors neištikimybė anksčiau laikyta vyrų sritimi, dabar vyrai ir moterys yra maždaug vienodai linkę būti neištikimi.

Leidinys cituoja 2011-aisiais atliktą tyrimą, paskelbtą žurnale „Archives of Sexual Behavior“. Šis tyrimas nustatė, jog apie 23 procentai vyrų ir 19 procentų moterų, palaikančių heteroseksualius santykius, teigė apgaudinėję savo partnerį ar partnerę.

Vis dažnesni tampa emocinio pobūdžio romanai

Viena „Insider“ redaktorių Kristin Salaky rašo, kad emocinė neištikimybė tampa netgi dažnesnė nei fizinė neištikimybė.

K. Salaky pasakoja apie Amerikos santuokos ir šeimos terapijos asociacijos tyrimą, kuris nustatė, jog maždaug 45 procentai vyrų ir 35 procentai moterų prisipažino, kad buvo užmezgę emocinio pobūdžio romaną. Tai gerokai daugiau, lyginant su 20 procentų žmonių, prisipažinusių, kad buvo užmezgę santykius, kuriuose buvo sekso.

Emocinio pobūdžio romaną apibrėžti sudėtinga, tačiau, jeigu įtariate, kad partneris ar partnerė užmezgė kažką panašaus, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus įspėjamuosius ženklus. 2012-aisiais išleistoje knygoje „Chatting or Cheating“ licencijuota santuokos ir šeimos santykių ekspertė Sheri Meyers pabrėžia keletą tokių ženklų. Pavyzdžiui, susiginčijus partnerio pozicija tampa atsitraukimas ir nusiteikimas santykius nutraukti. Be to, pasiteiravus partnerių apie draugystę su tam tikru asmeniu, jie ima gintis ir išsisukinėti.

Dorovingumas – pagrindinis veiksnys, sulaikantis susituokusius žmones nuo neištikimybės

2017-aisiais atliktame tyrime, paskelbtame „Journal of Sex Research“, mokslininkai dalyvių prašė nurodyti svarbiausias priežastis, dėl kurių asmuo nebūtų neištikimas savo partneriui.

Iš viso buvo apklausta keturi šimtai Izraelyje gyvenančių žmonių, kurių amžius – nuo 24 iki 60 metų. Visi jie buvo susituokę mažiausiai vienerius metus ir turėjo bent vieną vaiką.

Keturios pagrindinės priežastys, skatinančios negalvoti apie neištikimybę, buvo dorovingumas, poveikis vaikams, baimė likti vieniems ir poveikis kitiems žmonėms, ypač – nesantuokiniam sekso partneriui.

Įdomu tai, kad tikintys tyrimo dalyviai dažniau kaip priežastį likti ištikimiems buvo linkę nurodyti dorovingumą ir rūpestį kitais žmonėmis, o pasaulietiškesni dalyviai dažniau minėdavo baimę likti vieniems.

Sykį jau buvę neištikimi yra labiau linkę ir vėl apgaudinėti

„Business Insider“ žurnalistė Lindsay Dodgson rašo, kad posakis apie tai, jog, vienąsyk nuklydęs į kairę, ten eis ir toliau, gali būti paremtas tiesa.

2017-aisiais atliktas tyrimas, paskelbtas žurnale „Archives of Sexual Behavior“, analizavo beveik penkių šimtų suaugusiųjų dvejus skirtingus romantinius santykius, į kuriuos įsitraukę skirtingų lyčių asmenys. Mokslininkai dalyvių prašė nurodyti, ar jie patys buvo neištikimi, ir ar žino arba įtaria, kad jų partneris ar partnerė buvo neištikimi.

Paaiškėjo, jog tie tyrimo dalyviai, kurie prisipažino buvę neištikimi pirmuose santykiuose, tris kartus dažniau būdavo neištikimi ir antruosiuose santykiuose, lyginant su tais, kurie sakėsi neapgaudinėję savo partnerių.

Įdomu tai, jog dalyviai, pasakoję, kad jų pirmieji partneriai juos apgaudinėjo, du kartus dažniau teigdavo, jog neištikimi būdavo ir antrieji partneriai.