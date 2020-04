Neatpažintas objektas įžiebė spėlionių: kas užfiksuota Pentagono paviešintuose įrašuose?

Šie neryškūs nespalvoti vaizdo įrašai anksčiau buvo nutekinti, o karinis laivynas galiausiai pripažino, kad jie yra tikri.

Gynybos departamentas pirmadienį nurodė, kad „vaizdo įrašai paskelbiami siekiant išsklaidyti bet kokį visuomenės klaidingą įsivaizdavimą, ar ši cirkuliuojanti filmuota medžiaga yra tikra, taip pat ar šiuose vaizdo įrašuose esama arba nesama kažko daugiau“.

„Vaizdo įrašuose stebimi skraidantys fenomenai tebėra charakterizuojami kaip „neatpažinti“, – sakoma Pentagono pranešime.

Vienas ir vaizdo įrašų buvo nufilmuotas 2004-ųjų lapkritį, o kiti du – 2015-ųjų sausį.

Viename jų ginkluotės nutaikymo sistemų operatorius atrodo neįstengiantis sekti greitai judančio objekto, o šis po kelių akimirkų dar padidina greitį ir dingsta iš kadro kairėje pusėje.

Kitame įraše matyti, kaip orlavis seka virš debesų skrendantį objektą, o vienas pilotas paklausia, ar tai gali būti dronas.

„Jų ten visas būrys. Pažiūrėk per ASA“, – pasakė kitas.

„Viešpatie, jie visi skrenda prieš vėją! Vėjo greitis – 120 mazgų (222 km/val.), iš vakarų!“ – pridūrė jis.

"The department has determined that the authorized release of these unclassified videos does not reveal any sensitive capabilities or systems."