Ne, koronavirusas nėra elementarus gripas, o mirtys nuo šios ligos – nėra „beprasmės“

Lietuvio įrašas sulaukė nemažo palaikymo – juo pasidalino beveik 400 žmonių. Įraše lietuvis aiškina, kad „virusas nėra baisus. Žmonių susirgimai tik teoriški, o mirtys beprasmės, nes niekas negydo“. Taip pat vyras teigia, kad COVID-19 yra „elementarus gripas“. Anot jo, koronavirusas tėra priedanga, kuria prisidengiantys pasaulio turtingieji bando gauti kaip įmanoma daugiau pinigų, kol dar nesugriuvo ekonomika.

Tai nėra nauja sąmokslo teorija – jau nuo pandemijos pradžios buvo galima išgirsti, kad tai tėra būdas nukreipti žmonių dėmesį, virusas esą neegzistuoja arba yra visai nepavojingas.

Melas

Įrašo autorius teigia, kad COVID-19 tėra „elementarus gripas“, „žmonių susirgimai tik teoriški, o mirtys beprasmės, nes niekas negydo“. Tačiau tokie teiginiai yra melagingi.

Kad COVID-19 tėra gripas bandyta teigti jau nuo pačios pandemijos pradžios. Tačiau faktai parodo visai kitą situaciją. Kovo 13 dieną portale „Vox“ pasirodžiusiame straipsnyje „COVID-19 nėra gripas. Tai – blogiau“ atkreipiamas dėmesys į tai, kad koronavirusas yra perpus labiau užkrečiamas nei gripas – koronavirusu užsikrėtęs žmogus gali užkrėsti 2–2,5 žmones, kai užsikrėtęs gripu – tik 1,3 žmogaus. Šiuo metu pasaulyje COVID-19 serga daugiau nei 20 milijonų žmonių, 741 tūkstančiai nuo šios ligos – mirė (2020-08-12 duomenimis).

Be to, koronaviruso inkubacinis periodas gali trukti iki dviejų savaičių, kai gripo – tik iki trijų dienų. Be spartaus užkrečiamumo koronavirusas gali būti ypač pavojingas sveikatos apsaugos sistemoms, nes iš visų atvejų vidutiniškai 19 proc. reikia hospitalizacijos, kai susirgus gripu tik 2 proc. visų sergančiųjų prireiks priežiūros ligoninėje.

COVID-19 yra mirtina maždaug 3,5 proc. patvirtintų atvejų, rašoma portale „Science Alert“. Reikėtų atminti, kad šis skaičius gali skirtis skirtingose valstybėse, mat tai priklauso ir nuo sveikatos apsaugos sistemos efektyvumo ir valstybėje taikomų apsaugos priemonių.

Laidoje „Delfi diena“ profesorius Daumantas Matulis minėjo, kad labai svarbu, jog pavyktų suvaldyti virusą, nes jeigu nieko nedarytume, mirtų apie 3 proc. visuomenės, o Lietuvoje tai būtų apie 90 tūkst. žmonių.

Mokslininkai taip pat skuba atlikti tyrimus ir pateikti kuo daugiau informacijos apie naują infekciją. Vieno tyrimo autoriai nurodo, kad Jungtinėse Valstijose per savaitę užregistruotų mirčių nuo COVID-19 skaičius net 20 kartų viršija mirčių nuo gripo rodiklius per daugiausia aukų pareikalaujančią savaitę įprastu gripo siautimo sezonu. „Nors kai kurie politikai kartais pasako, kad SARS-CoV-2 [COVID-19 sukeliantis virusas] tėra dar vienas gripas, tai – netiesa“, – tvirtina mokslininkai iš Harvardo ir Emory universitetų medicinos mokyklų gegužės 14 d. žurnale „JAMA Internal Medicine“ pasirodžiusioje publikacijoje.

Internautas tikina, kad mirtys nuo COVID-19 yra „beprasmės, nes niekas negydo“. Čia pasireiškia dar vienas aspektas, kuriuo vadovaujantis negalima lyginti gripo ir COVID-19. Džordžo Vašingtono universiteto greitosios pagalbos gydytoja ir visuomenės sveikatos profesorė Dr. Leana Wen portalui aljazeera.com sakė, kad pirmiausia šių dviejų virusų, net jei jie pasireiškia panašiais simptomais, negalima lyginti dėl to, kad koronavirusas yra naujas užkratas ir kol kas jam gydyti nėra sukurta jokia vakcina ar visuotinai patvirtintas vaistas.

