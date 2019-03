Tai bus pavojingiausia misijos, kuria siekiama įrodyti, kad šiuo erdvėlaiviu JAV astronautai gali skraidyti į Tarptautinę kosminę stotį (TKS), dalis. „Crew Dragon“ 7 val. 31 min. Grinvičo (9 val. 31 min. Lietuvos) laiku atsiskyrė nuo TKS. Po penkių valandų kapsulė paliks orbitą ir įskries į Žemės atmosferą – šiuo etapu bus išbandyta jos termoizoliacinė danga. Ant vandens kapsulė turi nusileisti 13 val. 45 min. Grinvičo (15 val. 45 min. Lietuvos) laiku. „Pasakyčiau, kad... sugrįžimas į atmosferą turbūt yra didžiausias mano rūpestis“, – praėjusį šeštadienį, po erdvėlaivio starto iš Kennedy kosmoso centro Floridoje sakė „SpaceX“ įkūrėjas ir vadovas Elonas Muskas. Susiję straipsniai: „SpaceX“ sėkmingai priartėjo prie žmonių skraidinimo į kosmosą Nauja Amerikos astronautų kapsulė skrieja TKS link: tai nepaprastai svarbu „Ar tinkamai išsiskleis parašiutai? Ar sistema nukreips „Dragon“ į teisingą vietą?“ – klausė jis. Kol kas misija vyko sklandžiai. Sekmadienį „Crew Dragon“ be incidentų prisijungė prie TKS; trys dabartiniai stoties įgulos nariai buvo atidarę liuką ir įėję į kapsulę. Liukas vėl buvo uždarytas ketvirtadienį. Šįkart vienintelis kapsulės „Crew Dragon“ keleivis yra natūralaus dydžio manekenas, pramintas Ripliu, bet jei viskas eisis gerai, NASA planuoja gal net liepą ja pasiųsti į TKS du astronautus. Visą kapsulės nusileidimą transliuos NASA ir „SpaceX“; kapsulėje yra įrengta kamera. NASA atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad kapsulę, kurios kritimą lėtins keturi parašiutai, taip pat filmuos dronas. Kameros įrengtos ir ant gelbėjimo laivo. Per „Crew Dragon“ skrydį į TKS „SpaceX“ vaizdų iš kapsulės vidaus netransliavo.

