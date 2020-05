Naujo tyrimo išvada: nuo COVID-19 per savaitę miršta 20 kartų daugiau žmonių nei nuo gripo

Jeigu dar liko tokių, kurie koronavirusinę infekciją ir toliau vadina tiesiog sunkiu gripu, po neseniai pasirodžiusios mokslinės publikacijos jokių abejonių likti neturėtų, rašoma portale livescience.com.

Tyrimo autoriai nurodo, kad Jungtinėse Valstijose per savaitę užregistruotų mirčių nuo COVID-19 skaičius net 20 kartų viršija mirčių nuo gripo rodiklius per daugiausia aukų pareikalaujančią savaitę įprastu gripo siautimo sezonu.

„Nors kai kurie politikai kartais pasako, kad SARS-CoV-2 [COVID-19 sukeliantis virusas] tėra dar vienas gripas, tai – netiesa“, – tvirtina mokslininkai iš Harvardo ir Emory universitetų medicinos mokyklų gegužės 14 d. žurnale „JAMA Internal Medicine“ pasirodžiusioje publikacijoje.

Sausio pradžioje, kai tiktai buvo identifikuotas naujasis koronavirusas, jo sukeliamą ligą žmonės ėmė lyginti su gripu, pabrėždami, kad būtent gripas vien Jungtinėse Valstijose kasmet pareikalauja dešimčių tūkstančių žmonių gyvybių. Šito paneigti neįmanoma: tarkim, per pastarąjį gripo sezoną, tiksliau, nuo 2019 metų spalio iki 2020 metų balandžio, remiantis Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) pateiktais duomenimis, Jungtinėse Valstijose nuo gripo mirė net 62 tūkst. piliečių.

Iš pirmo žvilgsnio toks vertinimas tikrai primena mirčių nuo COVID-19 statistiką: iki gegužės pradžios Jungtinėse Valstijose buvo užregistruota maždaug 65 tūkst. koronavirusinės infekcijos aukų. (Merilande veikiančio Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, gegužės 13 d. mirusiųjų nuo COVID-19 skaičius Jungtinėse Valstijose jau viršijo 82 tūkst.)

Visgi taip vaizduojama situacija nė iš tolo neatitinka priešakinėse kovos su pandemija fronto linijose, ypač – karštuosiuose taškuose (kaip antai Niujorkas), atsidūrusių sveikatos priežiūros darbuotojų regimos realybės. Kad tai įrodytų, tyrimo autoriai akcentuoja plaučių ventiliavimo aparatų trūkumą ir akivaizdų daugelio ligoninių perpildymą.

Taigi, palyginimas – iš esmės nelogiškas, nes CDC atliekamas gripo aukų įvertinimas tėra įvertinimas, o ne pliki skaičiai. CDC negali žinoti, kiek tiksliai amerikiečių kiekvienais metais suserga gripu ir kiek tiksliai nuo jo miršta. Skelbiami rodikliai tėra įvertinimas, pagrįstas iš 13 valstijų ligoninių gaunamais duomenimis, o mirtys nuo COVID-19 – faktiškai suskaičiuoti atvejai – ne vertinimas. Tyrimo autoriai įsitikinę, kad lyginti mirčių nuo gripo įvertinimą su mirčių nuo COVID-19 skaičiumi yra tas pats, kas lyginti obuolius su apelsinais.

Taigi, naujo tyrimo ėmęsi mokslininkai pabandė išsiaiškinti, kiek tiksliai žmonių per savaitę miršta nuo gripo siaučiant epidemijai, ir tą konkretų skaičių palyginti su mirčių nuo COVID-19 skaičiumi per tokį pat laikotarpį.

Remiantis mirties liudijimuose pateiktais duomenimis, per didžiausiais mirštamumo rodikliais išsiskyrusią savaitę 2015–2016 metų gripo siautimo sezonu Jungtinėse Valstijose buvo užregistruotas 351 mirties nuo gripo atvejis, o per vieną 2017–2018 metų gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė 1 626 žmonės. Taigi, gripo aukų per susirgimų piko savaitę vidurkis (remiantis 2013–2020 metais įvykusių ligos protrūkių duomenimis) yra 752.

Dabar pažvelkime į mirštamumo nuo COVID-19 rodiklius. Per savaitę iki balandžio 21 d., t. y. didžiausiais mirštamumo rodikliais lig šiol išsiskyrusią savaitę, mirčių nuo koronavirusinės infekcijos skaičius Jungtinėse Valstijose, pasirodo, siekė net 15 455.

Tai reiškia, kad COVID-19 aukų skaičius per vieną konkrečią savaitę net 10–40 kartų viršija gripo aukų skaičių per mirštamumo piko savaitę kuriuo nors konkrečiu gripo siautimo sezonu per pastaruosius septynerius metus ir yra net 20 kartų didesnis už gripo aukų skaičiaus per analogišką savaitę vidurkį.

Tyrimo autoriai atkreipia dėmesį į tam tikrus atliktos analizės trūkumus, pavyzdžiui, tai, kad dėl riboto SARS-CoV-2 testavimo ir nepatikimų (klaidingai neigiamų) testų rezultatų mirčių nuo COVID-19 skaičius gali neatitikti realios situacijos. Specialistai taip pat nurodo, kad suaugusiųjų mirtys nuo gripo, kitaip nei nuo COVID-19, nebūtinai registruojamos visuomenės sveikatos institucijų duomenų bazėse, todėl gali būti, kad į mirštamumo suvestines patenka ne visi mirčių nuo gripo atvejai.

„Atlikdami analizę siekėme įrodyti, kad mirštamumo nuo SARS-CoV-2 ir sezoninio gripo palyginimas turi atitikti obuolių lyginimo su obuoliais, o ne su apelsinais logiką. Tik ja vadovaujantis galima daryti išvadas apie COVID-19 keliamą grėsmę“, – nurodo tyrimo autoriai.