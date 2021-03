Įvairiuose tyrimuose pastaraisiais metais buvo mėginti visokiausi audiniai – mokslininkai tikrino, kaip atitinkamos medžiagos gali apsaugoti nuo koronaviruso plitimo. Tačiau dauguma šių tyrimų neįtraukė svarbaus faktoriaus – veidą dengiantys audiniai nuo mūsų kvėpavimo tampa drėgni, rašo „Science Alert“.

Dabar mokslininkų komanda išbandė kaukių medžiagas esant aukštai drėgmei, taip imituojant iš burnos išmetamą orą.

„Šis tyrimas rodo, kad medvilninės kaukės veikia geriau nei mes manėme“, – kalbėjo JAV Nacionalinio standartų ir technologijos instituto medžiagų mokslininkas Christopheris Zangmeisteris.

Ch. Zangmeisteris ir jo kolegos išbandė devynis skirtingus medvilnės tipus ir šešis skirtingus sintetinius pluoštus, įskaitant poliesterį ir viskozę, esant 99 proc. arba 55 proc. drėgmei.

Tai leido pamatyti nepaprastą medvilnės savybių skirtumą.

Cotton masks become better filters when they absorb the moisture from your breath, making them even better at slowing COVID-19 than we thought: https://t.co/qbGtnC4a42 pic.twitter.com/91hNVIvlTX