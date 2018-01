„Proceedings of the National Academy of Sciences“ publikuotame straipsnyje grupė aprašė mirtingumo įrašų matematinius modelius, kurie demonstruoja, kaip maras būtų plitęs, remiantis įvairiais scenarijais – užkratas plito oru, užkratą platino graužikai ir užkratą platino žmonės.

Scenarijus, kuriame protrūkį sukelia žmonių parazitai, labiausiai atitiko istorinius įrašus. Kiti plitimo vektoriai negalėjo sukelti tokio spartaus plitimo.

Mokslininkai taip pat pažymėjo, kad tiriamu periodu šie žmonių parazitai buvo labai paplitę dėl prastos higienos.