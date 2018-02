Arčiausiai Žemės ši kosminė uola atsidurs penktadienį 22 val. Grinvičo (šeštadienio vidurnaktį Lietuvos) – tuomet ji bus už 64 tūkst. km nuo mūsų planetos. Šis atstumas yra maždaug penktadalis kelio nuo Žemės iki Mėnulio. Manoma, kad asteroidas 2018 CB yra 15–40 metrų skersmens, tikriausiai didesnis už 2013 metais sprogusį virš Rusijos miesto Čeliabinsko. NASA Netoli Žemės skriejančių objektų tyrimų centras nurodė, kad tokio dydžio asteroidai taip arti mūsų planetos praskrieja nedažnai – tik kartą ar du per metus. Antradienį kitas asteroidas praskriejo už 184 tūkst. km nuo mūsų planetos – tuo metu jis buvo truputį toliau negu pusiaukelė tarp Žemės ir Mėnulio.











