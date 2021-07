Naujojo gaminio veikimo principas skamba iš tiesų pritrenkiamai, tačiau, kaip rašoma žurnale „EBioMedicine“, jo veiksmingumas kol kas buvo patvirtintas tik laboratorijoje, skelbia iflscience.com. Visgi bandymų rezultatai yra daug žadantys.

Vadinamasis žmogaus kontracepcijos antikūnas (angl. „Human Contraception Antibody“, HCA), regis, yra saugus ir pasižymi veiksminga aglutinacija (spermatozoidai praktiškai sulimpa). Be to, šis kontraceptinis preparatas pasirodė esąs veiksmingas net naudojant nedidelę koncentraciją. Sperma buvo imobilizuota per 15 sekundžių. Tiesa, derėtų priminti, kad bandymas buvo atliktas in vitro, bet naudojant tikrą savanorių spermą.

Antikūnai sureagavo į baltymą CD52g, kurio gausu spermoje. Laboratorijoje atliktų bandymų naudojant į vaginos audinį panašų audinį metu nebuvo nustatyta, kad HCA gali sukelti uždegimą.

„Panašu, kad HCA tinka kontraceptinėms priemonėms gaminti, įskaitant mūsų išbandytą metodą, kai naudojama tirpioji plėvelė su HCA“, – pareiškime nurodė vyresnioji tyrimo autorė, Bostono universiteto Medicinos fakulteto medicinos mokslų profesorė dr. Deborah Anderson.

Nemažai moterims skirtų kontraceptinių preparatų pasižymi gana rimtu šalutiniu poveikiu, rizika sveikatai ir didele kaina. Novatoriškas gaminys, neturintis minėtųjų trūkumų, galėtų sukelti perversmą kontracepcijos srityje. Ar HCA pateisins lūkesčius, sužinosime pakankamai greitai – šiuo metu atliekami pirmojo etapo klinikiniai bandymai.

JAV sukurta nauja kontracepcijos priemonė. Shutterstock

„Galbūt HCA tiktų moterims, kurios nenaudoja dabar rinkoje esančių kontraceptinių priemonių, ir galėtų padaryti didelę įtaką visuotinei sveikatai“, – paaiškino dr. D. Anderson.

Kaip ir dauguma kontraceptinių preparatų, HCA neapsaugo nuo lytiniu keliu plintančių ligų. Vis dėlto tyrėjų komanda spėja, kad ateityje situacija gali pasikeisti. Šiuo metu nuo nepageidaujamo nėštumo ir tokių lytiškai perduodamų infekcijų kaip žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV) apsaugo tik prezervatyvai. Mokslininkai mano, kad HCA galima sujungti su kitais antikūnais, gebančiais kovoti su mikroorganizmais, sukeliančiais konkrečias ligas. Keleriopu poveikiu pasižymintis kontraceptinis preparatas būtų išties revoliucinis, kalbant tiek apie šeimos planavimą, tiek apie lytinę sveikatą.

Anot studijos autorių, net 40 proc. nėštumo atvejų visame pasaulyje yra neplanuoti. Ne laiku susilaukus kūdikio, gali pablogėti moters fizinė, psichinė ir finansinė gerovė. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) apytikriai paskaičiavo, kad 270 mln. pasaulio moterų naudotų kontraceptines priemones, tačiau esamos neatitinka jų poreikių.

Šaltinis: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002711