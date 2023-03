NASA zondas užfiksavo pragarišką darinį Saulės paviršiuje: tai neregėto dydžio plazmos tornadas

Besisukantis Saulės plazmos darinys praėjusią savaitę buvo fiksuojamas net tris dienas. Kovo 18 dieną pasiekęs maždaug 120 000 kilometrų aukštį, tornadas subyrėjo į įmagnetintų dujų debesį, praneša space.com. Anot „SpaceWeather“, Saulės tornadas iš Saulės atmosferos išsviedė plazmą į kosmoso erdvę, tačiau mūsų planetai tai nepadarė jokios įtakos.

Saulės plazmos tornadą galite pamatyti NASA užfiksuotoje vaizdo medžiagoje.

„Šis besisukantis 14 Žemių aukščio plazmos stulpas ant Saulės lyja mėnulio dydžio verdančios medžiagos gabalais. Neįsivaizduoju pragariškesnės vietos“, – tviteryje reiškinį vaizdžiai aprašė astrofotografas Andrew McCarthy.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA