NASA zondas praskriejo rekordiškai arti Saulės

„2018-ųjų spalio 29-ąją apie 1 val. 4 min. JAV Rytų pakrantės (19 va. 4 min. Lietuvos laiku) erdvėlaivis viršijo dabartinį rekordą – 42,73 mln. km iki Saulės paviršiaus“, – rašoma NASA išplatintame pareiškime. „Anksčiau rekordiškai arti Saulės 1976-ųjų balandį praskriejo Vokietijos ir JAV gamybos aparatas „Helios 2“. 1,5 mlrd. JAV dolerių (1,3 mlrd. eurų) vertės zondas buvo paleistas rugpjūčio mėnesį, o jo pagrindinis uždavinys – surinkti duomenų, galinčių padėti išsiaiškinti pavojingų Saulės magnetinių audrų paslaptis ir taip apsaugoti Žemę. Numanoma, kad zondas iš viso 24 kartus apskries aplink mūsų žvaigždę. Susiję straipsniai: NASA: Hubble'o teleskopas vėl veikia „beveik normaliai“ Antarktidoje mokslininkai aptiko beveik idealios stačiakampės formos ledkalnį Ko gera, „Parker Solar Probe“ komandai jau pavyko pasiekti dar vieną rekordą. JAV kosmoso agentūra nurodė, kad erdvėlaivis „spalio 29-ąją 10 val. 54 min. (antradienį 4 val. 54 min. Lietuvos laiku) viršys greičiausiai Saulės atžvilgiu skriejančio erdvėlaivio rekordą“. „Dabartinis heliocentrinio greičio rekordas yra 245 960 km per valandą; jį 1976-ųjų balandį pasiekė „Helios 2“, – sakoma NASA pranešime. NASA planuoja, kad „Parker Solar Probe“ pirmą kartą itin priartės prie Saulės spalio 31-ąją, o paskutinį – 2024-aisiais. Tuomet zondas praskries vos už 6,16 mln. km nuo žvaigždės paviršiaus.

