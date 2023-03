Kaip informuoja NASA, plazmos pliūpsnis išsiveržė iš buvusio aktyviojo regiono (Saulės dėmės) AR3234. Ši sritis į Žemę atgręžtoje Saulės pusėje buvo nuo vasario pabaigos iki kovo pradžios. Tuo metu joje įvyko penkiolika vidutinio intensyvumo M klasės žybsnių ir vienas galingas X klasės žybsnis.

Laimei, plazmos išsiveržimas vyko priešingoje Saulės pusėje nei šiuo metu yra Žemė. Jei toks dalelių išsiveržimas skrietų Žemės link, pasekmės mūsų planetai galėtų būti katastrofiškos. Astrofizikai įspėja – šį kartą pliūpsnis skriejo tiesiai į Merkurijų, tačiau kitą kartą laimė mums gali ir nebenusišypsoti.

„Ačiū Dievui, kad tai nebuvo nukreipta į Žemę“, – tviteryje pranešė NASA Goddard'o tyrimų centras Space Weather Watch.

STRONG HALO CME:

Starting off our Monday with a strong, very fast halo CME emanating from the Sun's far side. It is so powerful that it has seemingly given Earth a very unexpected minor solar radiation storm. By eye, I estimate this blast to be in upper 1000's to 2000+ km/s.… https://t.co/XDCk8iW7Pc pic.twitter.com/lVnByM6guT — Space Weather Watch (@spacewxwatch) March 13, 2023

Today's far-sided halo CME has a speed (3000+ km/s) such that it was classified as extremely rare (ER), perhaps occurring only once or twice every few decades. The NASA simulation for the CME shows that the CME is so strong it induces a weak shockwave in all directions after the… https://t.co/XFi3oOJVzv pic.twitter.com/MsLy4XGiTo — Space Weather Watch (@spacewxwatch) March 13, 2023

Galingas Saulės vainikinės masės išsiveržimas, laimei, nebuvo nukreiptas į Žemę. NASA nuotr.



Vainikinės Saulės masės išsiveržimas buvo toks galingas, kad net ir jam įvykus priešingoje Saulės pusėje, įelektrintos dalelės visvien pasiekė Žemę.

Kaip praneša spaceweather.com, šis Saulės žybsnis Žemėje sukėlė silpną geomagnetinę audrą.

Holy Mackerel!! 🤩🤯This was a huge and fast event from the other side of the Sun. 🌞An extremely fast and rare CME, 3000 km/s, 6.7 Mega mph. As fast if not faster than the fastest CME like the famous Carrington Event.Could be the big one for the cycle but we have to wait! 🧐😎 pic.twitter.com/RXtnIrPEjV — Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) March 13, 2023



Saulės vainikinės masės išsiveržimai – tai Saulės plazmos ir žybsnių pliūpsniai į kosmoso erdvę, sukeliantys didžiulius magnetinio lauko pokyčius. Ir nors vainikinės masės išsiveržimai yra dažni, dauguma jų yra per silpni, kad padarytų žalos mūsų planetai. Vis dėlto, pasitaiko tokių, kurie sukelia rimtų padarinių – tokie įvykiai fiksuojami 1-2 kartus per kelis dešimtmečius.



Pavyzdžiui, Žemės orbitą 2012 metų liepos 23 dieną kirto didelės energijos Saulės dalelių srautas, kuris, kaip praneša NASA, buvo galingiausias per pastaruosius 150 metų.

Tąsyk Saulėje įvykęs galingas žybsnis ir paskleistas dalelių srautas nepataikė į Žemę. Jei taip būtų nutikę, geomagnetinė audra būtų „nubloškusi šiuolaikinę civilizaciją atgal į 18 amžių“, skelbė NASA.

Mokslininkai, išanalizavo šiuos duomenis, padarė išvadą, kad minėtas 2012 metų pliūpsnis pagal savo galią prilygo įvykusiam 1859 metų rugsėjo 1-2 dienomis ir sukėlusiam iki šiol didžiausią žinomą geomagnetinę audrą, vadinamą Karingtono įvykiu. Tąsyk visoje Šiaurės Amerikoje buvo nutrūkęs telegrafo ryšys ir sugadintos telegrafo sistemos.

2012-ųjų plazmos išsiveržimo sukelta geomagnetinė audra, jei būtų pataikiusi į Žemę, taip pat būtų dvigubai smarkesnė negu įvykusi 1989 metais ir sugadinusi elektros perdavimo tinklus visame Kvebeke, Kanadoje.

Taigi, jei dabar įvyktų tokia geomagnetinė audra, kaip 1859-aisiais, pasekmės būtų siaubingos ir net katastrofiškos: sutriktų elektros tiekimas, nebeveiktų palydovinis ryšys, internetas, radijo ryšys, sutriktų net ir vandens teikimas, šildymas ir t.t. Be abejonės, sutriktų bei pablogėtų dalies žmonių sveikata.

Remiantis astronomų duomenimis, Saulė artėja prie savo 11 metų ciklo maksimumo. Jos aktyvumas, vertinant pagal dėmių ir vainikinės masės išsiveržimių skaičių bei Saulės žybsnių stiprumą, yra panašus į pastarųjų dviejų ciklų maksimumus.

Skaičiuojama, kad Karingtono įvykio stiprumo geomagnetinės audros tikimybė per artimiausius 10 metų siekia nuo 1 iki 12 proc.

