NASA vykdomos operacijos „IceBridge“ tikslas – nustatyti, kaip sparčiai dėl klimato kaitos kinta ledo sluoksnis. Mokslininkai pastarąjį dešimtmetį stebi Antarktidos ledo sluoksnį, jo skilimus ir judėjimus.

Neseniai užfiksuotas ledkalnis atrodo lyg neaiškių jėgų iškirstas iš ledo, nes jis yra neįprastos stačiakampio formos.

Tačiau mokslininkė Kelly Brunt leidiniui „LiveScience“ patvirtino, kad šis ledkalnis yra gamtos kūrinys. Aiškindama, kodėl jis yra tokių taisyklingų formų, mokslininkė palygino tokio ledkalnio susidarymą su nulūžusiu per ilgu nagu – per ilgas nagas dažniausiai lūžta tiesia linija.

Mokslininkė tikino, kad tokie plokštieji ledkalniai gali būti išties milžiniški – šimtų ar net tūkstančių kvadratinių kilometrų ploto. Po vandeniu slypinti dalis dažniausiai taip pat būna stačiakampio formos.

Nuotraukoje užfiksuotas stačiakampiškasis ledkalnis atitrūko nuo Larseno C ledo šelfo Antarktidos pusiasalyje. Mokslininkai mano, kad ledkalnis yra pakankamai šviežias, nes jo aštrūs kampai rodo, kad ledkalnio dar nepaveikė vėjas ir bangos.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z— NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018