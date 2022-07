NASA marsaeigis „Perseverance“ atrado įtartinus objektus Raudonosios planetos paviršiuje – kas tai?

NASA Reaktyvinių variklių laboratorijos inžinierius bei Marso fotografas Kevinas M. Gillas pirmasis pastebėjo šią nuolaužą. Nuotrauka buvo užfiksuota dešiniąja „Perseverance“ kamera „MastCam-Z“ birželio 23 dieną (Žemės laiku) arba 477 misijos Marse dieną (Marso laiku).

Manoma, kad nuolauža yra maždaug 8 cm dydžio, ir, anot NASA, yra marsaeigio nuleidėjo dalis.

Taigi, tai vis dėlto yra ne kosminės gyvavės išnara.

Tačiau netrukus pastabūs internautai išvydo kitą objektą šalia nutrūkusios marsaeigio nuleidėjo dalies. Kas tai?

Mokslininkai kol kas atsakymo nepateikė. Tačiau, ko gero, tai tėra tik keistos formos akmuo.



Primename, kad prieš porą savaičių marsaeigis Marse aptiko objektą, kuris atrodė kaip blizganti metalo nuolauža. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo paties marsaeigio misijos termoizoliacinės dangos dalis, panaudotos nusileidimo pakopos metu.

Įdomu tai, kad nuolauža aptikta už daugiau nei 2 kilometrų nuo tos vietos, kur nusileido „Perseverance“.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu