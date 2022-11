NASA marsaeigis „Curiosity“ Raudonojoje planetoje aptiko intriguojantį objektą: kas čia dabar – antis?

NASA marsaeigis šį kadrą įamžino 2022 spalio 22 dieną, tyrinėdamas Mount Sharp kalną, esantį Gale kraterio viduryje.

Prieš galybę metų šis krateris buvo po vandeniu. Kai vandens čia nebeliko, atsivėrė nuosėdų pilnas kraterio dugnas, kuris per laiką tapo sluoksniuotomis uolienomis. Šios per milijardus metų dėl erozijos – vėjo ir dulkių audrų – smarkiai keitėsi.

Dėl šio proceso susiformavo įvairiausių formų ir figūrų uolienų, kurios mums gali priminti žemiškus objektus, pavyzdžiui, antį.

Marsaeigis „Curiosity“ Raudonojoje planetoje jau yra praleidęs 3647 Marso dienas ir vis dar tęsia savo misiją. Šiuo metu marsaeigis tyrinėja Mount Sharp šlaite esančio Gediz Vallis slėnius.

Marsaeigiai, fiksuojantys Raudonosios planetos paviršių, jau ne kartą yra užfiksavę žemiškus objektus primenančių uolienų – „kačių“, „gyvačių“, „augalų“, „veidų“, „durų“ ir kt.

Tačiau kol kas gyvybės Marse nepavyko aptikti niekam. NASA marsaeigis „Curiosity“ išskraidintas 2011 metų lapkričio 26, o Marse sėkmingai nusileido 2012 m. rugpjūčio 6 dieną.

