NASA marsaeigio Perseverance kamera aptiko netikėtą objektą Raudonojoje planetoje – po kelių dienų jis dingo: kas čia dabar?

Iš tiesų, šis atrastas susipynusios virvės gniutulas yra dalis įrangos, skirtos marsaeigio Perseverance nusileidimui, pavyzdžiui, parašiuto ar kitos nusileidimo įrangos pakopos dalis. Kad ir kurios dalies atplaiša tai bebūtų, žinoma, kad ji palikta nusileidimo Marse 2021-ųjų vasarį metu.

Nuotrauką užfiksavo marsaeigio Perseverance priekinė dešinioji pavojaus (kliūčių) išvengimo kamera A. Joje galima įžiūrėti, kad susipynusi virvelė yra itin maža, palyginus su marsaeigio ratais ar robotinės rankos dalimi.

Ši robotinė ranka skirta įvairiems uolienų gręžimo darbams ir uolienų pavyzdžių surinkimui, jų tyrimui, panaudojant įvairius mokslinius įrenginius.

Manoma, kad susipynęs virvelės gumulėlis buvo atpūstas Marso vėjų ir stabtelėjo ties pačiu marsaeigiu. Vėliau, po kelių dienų, darytose nuotraukose to paties gniutulo toje pačioje vietoje jau nebebuvo.

Tai jau ne pirmas kartas, kai marsaeigis aptinka įvairių rūšių atliekas Marse, likusias ir besiplaikstančias planetoje po marsaeigių nusileidimo misijų.

Martian tumbleweed? No. More "stuff" from the Perseverance rover's descent stage or backshell that has been blown close to the rover by the whispering martian wind. If you're worried about this being litter, don't be... pic.twitter.com/VwgO0z0oFO