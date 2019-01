NASA ir Kinija nutarė vėl bendradarbiauti

Valstybinis dienraštis „China Daily“ rašo, jog tai bus pirmasis tokio pobūdžio bendradarbiavimo atvejis nuo tada, kai Amerikoje buvo priimtas įstatymas, draudžiantis bendrus kosmoso projektus su Kinija negavus išankstinio Kongreso sutikimo. Nacionalinės kosmoso agentūros direktoriaus pavaduotojas Wu Yanhua pirmadienį sakė, kad NASA pasidalijo informacija apie savo aplink Mėnulį orbita skriejantį palydovą tikėdamasi stebėti zondo „Chang'e 4“ nusileidimą. Sausio pradžioje Kinija tapo pirmąja pasaulio valstybe, kurios zondas nusileido nematomoje Mėnulio pusėje. Wu Yanhua sakė, kad mainais Kinija nurodė amerikiečiams suplanuoto „Chang'e 4“ nusileidimo laiką ir koordinates. Pasak jo, NASA palydovui nepavyko užfiksuoti paties nusileidimo momento, tačiau po to jis padarė tos vietos nuotraukų.

