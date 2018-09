Gaubiamas tamsos, 1 mlrd. JAV dolerių, pusę tonos sveriantis satelitas „ICESat-2“ buvo paleistas iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje 6 val. 2 min. vietos laiku (16 val. 2 min. Lietuvos laiku). Tai yra pirmas kartas per beveik dešimtmetį, kai NASA orbitoje turi įrankį, sekantį ledo sluoksnių pokyčius visame pasaulyje. Ankstesnė misija „ICESat“ buvo paleista 2003-aisiais ir baigta 2009 metais. Per devynerius metus virš Arkties ir Antarkties skraidė misija pavadinimu „Operation IceBridge“, kuri taip pat matavo besikeičiančius ledo sluoksnius. Tačiau vaizdas iš kosmoso – ypač su naujausiomis technologijomis – turėtų būti gerokai tikslesnis. Susiję straipsniai: „SpaceX“ planuoja siųsti kosmoso turistus į skrydį aplink Mėnulį Lietuvos studentai NASA: sunkiai nusakomi įspūdžiai ir patarimai, kaip ten patekti „Misija surinks pakankamai duomenų, kad būtų galima pamatuoti metinę Grenlandijos ir Antarkties ledo sluoksnių pokytį, net jei tas pokytis siekia vos keturis milimetrus – antro numerio pieštuko plotį“, – pranešime rašo NASA. Misija turėtų trukti tris metus, bet satelitas turi pakankamai kuro, kad ją pratęstų 10 metų, jei misijos vadovai taip nuspręstų.

