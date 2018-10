NASA: Hubble'o teleskopas vėl veikia „beveik normaliai“

Teleskopo darbas sutriko dėl vieno iš giroskopų, padedančių aparatą nukreipti į norimą tašką erdvėje ir išlaikyti šią padėtį, gedimo. Šis giroskopas yra vienas iš trijų tebenaudojamų. Pastaraisiais mėnesiais buvo užfiksuota jo darbo sutrikimų. Du kiti panašūs giroskopai jau yra sugedę, nurodė NASA. Hubble'o teleskope, nuo 1990 metų skriejančiame orbita aplink Žemę, sumontuoti iš viso šeši giroskopai. Spalio 5-ąją teleskopas buvo perjungtas veikti saugiu režimu ir sustabdė mokslui reikalingų duomenų rinkimą, kol Žemėje esantys inžinieriai mėgino pašalinti aptiktą gedimą. Atrodo, kad mėginimas atgaivinti giroskopą, paleidus jį suktis priešinga kryptimi, pašalino kliūtį, dėl kurios įtaisas strigdavo, pirmadienio vakarą paskelbė NASA. Susiję straipsniai: Teleskopo „Hubble“ vargai JAV astronomai tikina atradę pirmąjį egzoplanetos palydovą JAV kosmoso agentūra vėliau „planuoja atlikti virtinę bandymų, kad įvertintų giroskopo veikimą esant sąlygoms, panašioms į susiklostančias per įprastus mokslinius stebėjimus, kaip antai: nukreipimas į taikinius, taikinio sekimas ir itin tikslus nutaikymas“, sakoma NASA pranešime. „Kai šie inžineriniai bandymai bus baigti, tikimasi, kad „Hubble“ greitai grįš prie įprastinių mokslinių operacijų“, – pridūrė agentūra. Hubble'o kosminis teleskopas padėjo mokslininkams atrasti daugybę naujų planetų, sudaryti tamsiosios medžiagos paplitimo Visatoje trimatį žemėlapį, taip pat suteikė naujos informacijos apie paslaptingąsias juodąsias skyles. Teleskopas, sukonstruotas ir iškeltas pagal bendrą NASA ir Europos kosmoso angentūros (ESA) projektą, turėjo veikti 15 metų, bet tebenaudojamas prabėgus 28 metams. Pasak NASA, net ir jam veikiant saugiuoju režimu visi teleskopo „prietaisai tebėra visiškai funkcionuojantys, ir tikimasi, kad jie teiks puikių mokslo žinių dar daug metų“. Planuojama „Hubble“ pamaina – Jameso Webbo kosminis teleskopas – turėtų būti paleistas 2021 metais.

