NASA astronautai prie TKS sumontavo naujas aukštos raiškos kameras

Šie darbai buvo dalis besitęsiančio TKS modernizavimo, per kurį siekiama ją pritaikyti naujų JAV erdvėlaivių, pastatytų privačių kosminės aviacijos kompanijų bei skraidinsiančių astronautus iš stoties į Žemę ir atvirkščiai, atvykimui. „Boeing“ ir „SpaceX“ jau baigia kurti savo kapsules, į kosmosą skraidinsiančias žmones. Tikimasi, kad šios kompanijos pradės reguliarius skrydžius į TKS 2019 metais. Pirmieji jų bandomieji skrydžiai gali būti surengti dar šiemet. Naujosios kameros buvo sumontuotos šalia tarptautinio susijungimo adapterio ant TKS modulio „Harmony“. Susiję straipsniai: Trigubai paspartėjęs Antarkties ledynų tirpsmas kelia grėsmę milijonams NASA pasidalijo du dešimtmečius kauptais įspūdingais Žemės vaizdais „Du astronautai sumontavo naujas aukštos raiškos kameras, užtikrinsiančias geresnį vaizdą per paskutinį komercinių žmones skraidinsiančių erdvėlaivių „SpaceX Crew Dragon“ ir „Boeing Starliner“, kurie netrukus bus pradėti leisti Amerikos teritorijoje, priartėjimo ir susijungimo (su TKS) etapą“, – sakoma NASA pranešime. Astronautai iš JAV teritorijos į TKS nebeskraidinami nuo 2011-ųjų, kai baigėsi 30 metų vykdyta erdvėlaivių „Space Shuttle“ programa. Šiuo metu pasaulio kosmoso agentūros moka iki 70 mln. dolerių (60,5 mln. eurų) už vieną vietą rusų erdvėlaivyje „Sojuz“, skraidinančiame astronautus į TKS. Per 6 val. 49 min. trukusį išėjimą iš TKS, veteranas NASA astronautas Andrew Feustelis tapo trečiu ilgiausiai išbuvusiu atvirame kosmose asmeniu. Devintąkart iš TKS išėjęs A. Feustelis atvirame kosmose jau praleido 61 valandą ir 48 minutes. Daugiausiai laiko atvirame kosmose yra praleidęs rusų kosmonautas Anatolijus Solovjovas – 82 val. 22 min., o antras šiame sąraše yra NASA astronautas Michaelas Lopezas-Alegria, atvirame kosmose išbuvęs 67 valandas ir 30 minučių.











