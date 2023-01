Nakties dangų nutvieskė įtartinos formos švytintis objektas: kas tai?

Pasirodo, tokie ir panašūs reiškiniai danguje – tai po paleidimo krentanti „SpaceX“ „Falcon 9“ raketos pakopos dalis, kuri besisukdama išleidžia kuro likučius.

„Pirminės pakopos raketos dalis, ko gero, sukosi aplink savo ašį, taip siekiant stabilizuoti kritimo kryptį. Būtent tokiu būdu susiformavo spiralės formos reginys. Panašūs vaizdiniai danguje buvo fiksuojami ir ankstesnių „Falcon 9“ raketų skrydžių į Žemės orbitą metu“, – rašo spaceweather.com.

Pastarąjį šviesų šou sausio 18 dienos naktį užfiksavo „Subaru-Asahi“ observatorija, esanti Didžiojoje Havajų saloje.

„Panašu, kad spiralė susijusi su bendrovės „SpaceX“ naujojo palydovo paleidimu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Japonijos nacionalinė astronomijos observatorija (NAOJ).

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e