Iš pradžių atrodo, kad nuotraukoje, užfiksuotoje spalio 8 dieną – pavieniame kadre iš ilgesnio fotografavimo laiko intervalais – gali būti užfksuotas kobalto bombos sprogimas virš Europos, bet šis baugiai atrodantis mėlynos šviesos žybsnis nepadarė jokos žalos. Tiesą sakant, dauguma žmonių jo niekada net nepastebėtų, rašo sciencealert.com.

Šiame kadre iš tikrųjų užfiksuotas visiškai nepavojingas reiškinys, vadinamas trumpalaikiu švytėjimo įvykiu (angl. transient luminous event). Tai į žaibą panašus reiškinys, smogiantis į viršų aukštutiniuose atmosferos sluoksniuose.

Trumpalaikiai švytėjimo reiškiniai, dar vadinami viršutinės atmosferos žaibais, apima visą puokštę panašių reiškinių, kurie susiformuoja audrų metu, bet gerokai aukščiau negu ten, kur formuojasi mums įprasti žaibai. Tačiau jie, nors ir yra panašūs į žaibus, susidaro šiek tiek kitaip.

🌩A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a 🇩🇰-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq