Multivisata: gal mūsų visata neegzistuotų, jeigu nebūtų tik viena iš daugelio

Deja, mūsų pageidavimai nedaro įtakos fizinei tikrovei, todėl turėtume būti nusiteikę net ir didžiajai kosmologinei revoliucijai. Juk viskas prasidėjo nuo Mikalojaus Koperniko supratimo, kad Žemė nėra Saulės sistemos centras ir kad ji sukasi aplinkui Saulę. Vėliau teko suvokti, kad mūsų galaktikoje egzistuoja nesuskaičiuojama daugybė planetų sistemų, be to, net ir visatoje, kurią aprėpiame, yra be galo daug galaktikų.