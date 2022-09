Mokslininkus bauginantys „amžinieji chemikalai“ – jau lietaus vandenyje

Viršija reglamentuojamus kiekius

Žmonės turėtų žinoti, kaip PFAS gali paveikti jų sveikatą ir imtis atsargumo priemonių, kad prireikus būtų ištirtas geriamojo vandens kiekis. Kadangi šios sintetinės cheminės medžiagos teršia natūralią aplinką (įskaitant geriamąjį vandenį), tyrimai sieja PFAS poveikį su tokiomis sveikatos problemomis kaip kepenų ligos, moterų vaisingumo problemos, gestacinis diabetas ir tam tikros vėžio formos.

Stokholmo universiteto tyrimo rezultatuose pranešama, kad PFAS kiekis lietaus vandenyje viršija JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA) visą gyvenimą trunkantį geriamojo vandens sveikatos patariamąjį lygį. Tyrėjai taip pat nustatė, kad lietaus vanduo dažnai viršija ir Europos Sąjungos paviršinio aplinkos vandens kokybės standartą.

Kaip chemikalai patenka į geriamąjį vandenį

PFAS buvo sukurtas 1940 m. Dėl unikalių savybių, įskaitant gebėjimą atstumti vandenį ir riebalus bei atsparumą aukštoms temperatūros, gamintojai šias medžiagas naudojo įvairiuose gaminiuose – pradedant nepridegančiais indais ir baigiant net kosmetika.

Gamykla, kurios gamybos procese naudojamos PFAS, gali per nuotekas užteršti natūralų aplinkos vandenį, dirvožemį ir orą. O šių chemikalų sudėtyje turintys daiktai, gyvavimo ciklo pabaigoje patekę į sąvartynus ir ten suirę, išleidžia jų dar daugiau. Taip atsitikus, PFAS gali patekti į maistą, auginamą dirvožemyje, arba į upelius ar ežerus, maitinančius miestų geriamojo vandens rezervuarus, bei žuvų augimvietes.

Be to, šios kenksmingos medžiagos gali būti pernešamos oru ir tapti pasaulio atmosferos dalimi. Ir tai rodo tyrimai, nustatę PFAS Arkties lede ir dirvožemyje. Šitaip atsitikus, PFAS gali būti pernešamos ir per lietaus vandenį, potencialiai užteršiant vandens šaltinius pasaulyje.

Stokholmo universiteto Aplinkos mokslų katedros profesorius ir pagrindinis anksčiau minėto tyrimo autorius dr. Ianas Cousinsas teigia, jog PFAS lygis Žemės atmosferoje pastaruosius porą dešimtmečių išliko maždaug tokio paties lygio. „Jų pastebimai nemažėja dėl didelio PFAS patvarumo ir jų gebėjimo nukeliauti iš vandenyno atgal į atmosferą“, – aiškina jis.

Pasauliniai reglamentų skirtumai

Skirtingos pasaulio šalys taiko skirtingus PFAS kiekio aplinkoje reglamentus. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose EPA ir Maisto ir vaistų administracija (FDA) reguliuoja PFAS ir siūlo valstybėms naudoti įvairius tyrimus bei priemones. Europos cheminių medžiagų agentūra prižiūri PFAS naudojimą Europoje. Tačiau kai kur (pavyzdžiui, Azijoje) PFAS apribojimai dar neįdiegti.

Pasak I.Cousinso, pagrindinis jo atlikto tyrimo tikslas buvo parodyti, kad PFAS sveikatos reglamentų daugumoje planetos vietų tapo nebeįmanoma atitikti. „Geriamą vandenį valymo įrenginiuose galime išvalyti tik naudodami pažangias valymo technologijas, kurios yra labai brangios, – aiškina jis. ‑ Negalime pašalinti PFAS iš aplinkos. Mums telieka laukti, ir laukti teks labai ilgai – ne tiek dešimtmečius, kiek šimtmečius – kol PFAS dalelės palaipsniui nusileis į giliausias vandenynų vietas.“

„Šis tyrimas atkreipia dėmesį į problemą ir, tikiuosi, sprendimus priimantys asmenys visame pasaulyje pagaliau rimtai pažvelgs į ją, o ne nuolat gamins ir nenaudos tokių itin patvarių medžiagų, – priduria daktaras I.Cousinsas. – Turime iki minimumo sumažinti PFAS naudojimą ir sustabdyti tolesnį probleminių PFAS naudojimą Kinijoje.“

Ieško sprendimo

Nepaisant šių niūrių faktų, pastangos greičiau išspręsti PFAS problemą kai kur jau matyti. Antai, ankstėliau šiemet atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad kai kurie mikroorganizmai gali suskaidyti tam tikras PFAS klases. Pernai birželį atliktas tyrimas taip pat parodė, kaip jonų mainų procesas gali padėti pašalinti šiuos chemikalus nuotekose.

Kadangi PFAS kurį laiką ir toliau bus aplinkoje, gydytojai sutinka, kad žmonėms svarbu suprasti, kaip šios „amžinos cheminės medžiagos“ gali paveikti jų sveikatą. „PFAS poveikis susijęs su didesniu cholesterolio kiekiu, kepenų funkcijos pokyčiais, sumažėjusiu imuninės sistemos atsaku, pavyzdžiui, tuo, kaip gerai susiformuoja imunitetas, kai gauname vakciną, didesne inkstų ir sėklidžių vėžio rizika ir nėštumo komplikacijomis, tokiomis kaip padidėjęs kraujospūdis ir priešeklampsija“, – aiškina jie.

Jei žmonės nerimauja, kad jų geriamasis vanduo gali būti nesaugus, jie galėtų paprašyti vietos vandens tiekimo įmonės informacijos apie PFAS lygį jų vandentiekio vandenyje.