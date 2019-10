Produktyvumo mokytojai jums patartų sportuoti vos tik pakilus iš lovos. Sportuoti būtina, tai kodėl to neatlikus prieš einant į darbą, kai dar turite tos rytinės energijos? Be to, jūsų protui reikia apšilti – vos tik pabudus nereikėtų užsiimti protą apkraunančia veikla. Sportas, ypač anksčiau įsiminti pratimai, yra puikus būdas pradėti dieną.

Mokslininkai norėjo išsiaiškinti, kada sportas yra naudingesnis – prieš ar po pusryčių. Į tyrimą jie įtraukė 30 antsvorio turinčių vyrų. Jie buvo padalyti į tris grupes – pirmieji sportavo prieš pusryčius, antrieji – po pusryčių, o tretieji išlaikė savo tingų gyvenimo būdą. Paaiškėjo stulbinama tiesa – tie, kurie sportavo prieš pusryčius, sudegino dvigubai daugiau riebalų nei antrosios grupės nariai. Aišku, trečiosios grupės vyrai gyveno, kaip gyvenę, ir svorio neatsikratė.

Pusryčiai © Recepto autorė

Toks skirtumas atrodo sunkiai įtikimas, tačiau mokslininkų nenustebino. Reikalas tas, kad žmogui reikia „degalų“. Kaip jūsų automobiliui reikia degalų, taip jums reikia maisto. Kai to maisto nėra, tenka atidaryti „konservus“ – riebalų formos energijos saugyklas. Žemesnis insulino lygis kūnui nurodo, kad šviežių „degalų“ nėra, todėl teks deginti riebalus. Kai žmogus pavalgo, insulino lygis kyla, ir organizmas supranta, kad galima tuos „konservus“ palikti ateičiai. Šis tyrimas įtraukė tik vyrus, todėl ateityje jį reikės pakartoti, tačiau mokslininkai spėja, kad rezultatai bus bent jau labai panašūs.

Iš tikrųjų per 6 savaites pirmosios ir antrosios grupės vyrų svoris krito maždaug tuokiu pat tempu. Ir tai nenustebino mokslininkų. Juk tos atsargos, kurios buvo išeikvotos mankštinantis, bet kuriuo atveju buvo daugmaž atkurtos per pusryčius. Todėl žiūrint į ilgalaikę perspektyvą svoris krenta apytiksliai panašiu tempu. Tačiau nemanykite, kad tai nubraukia visus sporto prieš pusryčius privalumus.

Bėgiojimas - puiki cardio treniruotė Fotolia nuotr.

Mokslininkai nustatė, kad sportas prieš pusryčius padeda organizmui reguliuoti insulino pusiausvyrą, todėl mažėja diabeto ir širdies ligų rizika. Jie pastebėjo, kad prieš pusryčius sportavusių vyrų raumenyse padaugėjo svarbių baltymų. O antrosios grupės vyrai, kurie sportavo po pusryčių, atsikratė tiek pat svorio, tačiau insulino pusiausvyra jų organizmuose buvo tokia pati kaip ir trečiosios grupės dalyvių.

Taigi, tiek mokslininkai, tiek patarimai apie produktyvumą ragina sportuoti iš pat ryto. Tai jums padės išlaikyti sveikatą bei pabusti. Nereikėtų pamiršti ir to, kad sportas didina serotonino lygį – pagerės nuotaika, tad lengviau kibsite į dienos darbus.