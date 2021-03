Sukurti tokį kontraceptiką yra ypač sunku – iki šiol turime nedaug saugių ir veiksmingų modifikuoto geriamojo testosterono pristatymo būdų, kurį vyrams reikia dozuoti kelis kartus per dieną.

Deja, tai lėmė, kad didžioji dalis kontraceptinių priemonių nustojo galioti moterims, iš kurių daugelis yra susiję su hormonų disbalansu ar invazinėmis operacijomis.

Kinijos ir JAV mokslininkai, siekdami su tuo kovoti, sukūrė kontraceptiką, kuris, jų teigimu, yra grįžtamas, nehormoninis ir netoksiškas bandymuose su pelėmis ir primatais. Naujasis junginys atrodo itin perspektyvus ir, atlikus išsamius bandymus su žmonėmis, pagaliau gali sukurti vienos dozės vyrų kontraceptiką.

„Šiuo metu rinkoje nėra nehormoninių vyrų kontraceptikų, nepaisant dešimtmečių trukusių pastangų jį sukurti“, – „Nature Communications“ straipsnyje rašo autoriai.

„Čia mes nustatėme, kad triptonidas, natūralus junginys, išgautas iš Kinijos žolelių Tripterygium Wilfordii, rodo pelių ir beždžionių patinų grįžtamąjį kontraceptinį poveikį“, – priduria tyrėjai.

Triptonidas buvo tiriamas dėl savo kontraceptinių sugebėjimų nuo 2000 m., kai buvo pastebėta, kad junginys tiesiogiai sumažina spermos gamybą. Gaminamas taivaninio trisparnio (Tripterygium Wilfordii), triptonidas yra kliniškai reikšmingų junginių, kurie buvo išskirti iš augalo, dalis. Tokie pavyzdžiai yra triptolidas, kuris gali būti naudojamas sergant policistine inkstų liga ir kasos vėžiu, ir triptolidenolis, kuris tiriamas naudoti nuo inkstų ląstelių karcinomos.

Pirmą kartą taivaninis trisparnis buvo identifikuotas kaip kontraceptikas po to, kai 1993 m. buvo nustatyta, kad vyrai, vartojantys žolę dėl kitų priežasčių, sumažino spermatozoidų skaičių, spermatozoidų judrumą ir deformavo jų formą. Nuo to laiko daugybė izoliuotų trisparnio junginių buvo plačiai tiriami kaip vyrų kontraceptikai. Nepaisant to, kad atliekant įvairius klinikinius tyrimus sumažėjo spermatozoidų skaičius, kai kurie izoliatai yra pernelyg toksiški naudoti.

Naujausiame tyrime tyrėjai išbandė triptonidą su gyvūnais, kad patikrintų saugumą ir veiksmingumą. Tyrime dalyvavo pelės ir 12 sveikų suaugusių krabaėdžių makakų (macaca fascicularis) patinų.

Suvartojus vieną triptonido paros dozę, pelėms ir beždžionėms nustatyta beveik 100 proc. spermatozoidų deformacija, trukusi atitinkamai nuo 3-4 iki 5-6 savaičių, todėl gyvūnai šiuo laikotarpiu tapo nevaisingi. Vaisingumas buvo atkurtas po 4-6 savaičių, kai dozavimas buvo nutrauktas, o tai reiškia, kad procesas yra grįžtamas. Atlikus gyvybiškai svarbių organų analizę, gyvūnams nepastebėta jokio šalutinio poveikio, todėl triptonidas bendru netoksiškumu skiriasi nuo kitų žolelių izoliatų.

Žinoma, bandymai yra preliminarūs tyrimai su gyvūnais ir junginio koncepcijos įrodymas – dabar juos reikės patobulinti arba tęsti bandymus su žmonėmis, kol jie bus patvirtinti. Tačiau rezultatai suteikia vilties daugeliui, kurie nekantriai laukia vyriškos kontraceptinės priemonės, kad sumažintų moterų naštą arba užtikrintų beveik visišką apsaugą nenaudojant prezervatyvų.