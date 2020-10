Mokslininkai sudėliojo taškus ant „i“: ar nesvylančios keptuvės – pavojus sveikatai?

Įprastai, kai žmonės svarsto, ar nepavojingos sveikatai nesvylančios dangos keptuvės, jie turi omenyje tefloną, aiškina reprodukcinės endokrinologijos specialistė Susan Fenton iš Aplinkosaugos ir sveikatos mokslų instituto Šiaurės Karolinoje, JAV.

Teflonas, arba polifluorvinilinis plastikas (PTFE), yra skaidrus plastikas, kuriuo padengiami metaliniai puodai ir keptuvės – tada jų paviršius tampa švelnus, lengvai plaunamas.

Ne vieną dešimtmetį mokslininkai ginčijasi, ar teflonas saugus.

Ekspertai teigia – ne pats teflonas yra problema. Šis sluoksnis laikomas netoksišku, jei suvalgysite jo dalelių, nieko nenutiks, jos pasišalins iš organizmo. „Problemų kyla, kai teflonas per daug įkaista – tada PTFE sluoksnis pradeda irti“, – „Live Science“ teigė S. Fenton.

Teflonui irstant išskiria nuodingos toksinės dujos. Retais atvejais nuo šių chemikalų kyla polimero garų karštinė, kurios simptomai – aukšta temperatūra, dusulys silpnumas. Šios dujos mirtinos paukščiams – žinoma, kad nuo teflonu padengtų elektros lempučių paukštidėse išgaišo vištos.

Ypač pavojinga perfluoroktano rūgštis (PFOA), išsiskirianti, kaitinant teflonines keptuves. Nuo šio chemikalo laikui bėgant gali kilti įvairių ligų – vėžys, skydliaukės sutrikimai ir kt.

Ne visi tyrėjai mano, kad verta jaudintis dėl teflono sluoksnio – kai kurių teigimu, nėra mokslinių tyrimų apie ilgalaikį teflono poveikį žmonėms. Tyrimai buvo atlikti apie teflono cheminius bioproduktus, pvz., apie PFOA. Duomenys tyrimams imti iš kraštutinių situacijų – kaip antai, kai ilgą laiką buvo gertas vanduo su PFOA, o gaminant valgį su nesvylančia keptuve, toks didelis kiekis PFOA neišsiskirtų.

„Iš esmės nesvylančios dangos keptuvės nėra pavojingos“, – teigė Emory universiteto Atlantoje aplinkosaugos ir sveikatos srities dėstytoja Kyle Steenland.

Ji ir kiti mokslininkai argumentuoja – įprastai maisto gaminimo temperatūra nėra tokia aukšta, kad pradėtų vykti cheminės reakcijos: „Jei valandą laiko, esant labai aukštai temperatūrai, kaitinsite, [teflonas] ims skaidytis. Bet tokiu atveju pirmiausia teks susirūpinti dėl gaisro namuose.“

Šiaip ar taip, tyrėjai įspėja – keptuvės greitai gali įkaisti iki temperatūros, kai teflonas visgi ima skaidytis. 2001 m. Kanados tyrėjų grupė išpublikavo žurnale „Nature“ tyrimą, kuriame aprašė, kaip esant 360 laipsniams C, skaidosi teflonas.

Beje – teflonu padengta keptuvė, 8 minutes palikta ant viryklės, įjungtos dideliu kaitrumu, gali įkaisti iki 399 laipsnių C, rodo straipsnis, 2017 m. išpublikuotas leidinyje „Environmental Science and Pollution Research“.

1998 m. straipsnio (žurnale „Polymer Degradation and Stability“) duomenimis, net ir esant žemesnei temperatūrai, laikui bėgant teflono sluoksnis ima skaidytis. Jei pastoviai įkaitinate keptuvę iki 127 laipsnių C, keptuvė turėtų tarnauti 2–3 metus, 2001 m. tyrimo, išpublikuoto „Nature“ duomenimis.

Pasak S. Fenton, svarbu tinkamai prižiūrėti teflono keptuvę, jungti žemo ir vidutinio kaitrumo temperatūrą, nesubraižyti teflono sluoksnio.

Tiesa, pasak S. Fenton, jei laukiatės, maitinate krūtimi ar turite mažų vaikų, geriau nenaudoti teflono keptuvės. PFOA ypač pavojingas mažiems vaikams, nes kenkia endokrininei sistemai, taigi trukdo kūno hormonų sistemai. Bandymai su pelėmis aprodė – PFOA padidino estrogeno lygį patinėliams ir sutrikdė pieno liaukų vystymuisi patelėms, rašyta 2012 m. žurnale „The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology“. Žmonėms PFOA poveikio požymiai – nutukimas, diabetas, prasta spermos kokybė ir nereguliarus menstruacijų ciklas (endokrininės sistemos veiklos sutrikimo požymiai).

Laimė, yra kitokių keptuvių – anoduoto aliuminio keptuvės ir keramikinės keptuvės nepavojingas sveikatai ir nesvylančios, teigė S. Fenton. Tinkamai prižiūrima ketaus keptuvė – irgi puikus variantas.

„Yra daug rūšių nesvylančių keptuvių, – sakė S. Fenton. – Su jomis galima saugiai gaminti sveikus patiekalus.“