Mokslininkai skelbia nuostabią žinią: panašu, kad nuo COVID-19 paskiepyti žmonės šios ligos nebeplatina

Ilgą laiką buvo kalbama apie vadinamąjį bandos imunitetą. Visų žmonių paskiepyti nepavyktų, nes kai kurie žmonės tiesiog bijo, kiti tiki sąmokslo teorijomis, treti vieną dieną pabudo manydami, kad gerai išmano vakcinų kūrimą ir farmacijos pramonę. Be to, vakcinų visiems tiesiog nepakaks, o kai kurioms pasaulio šalims jos yra tiesiog per brangios.

Tačiau visų žmonių paskiepyti net nėra būtina. Reikia nutraukyti viruso plitimo kelius, kad jam tiesiog nebebūtų kur dingti. Paskiepijus didesnę populiacijos dalį pasiekiamas vadinamasis bandos imunitetas - kai daugelis žmonių yra atsparūs ligai, ji nyksta, nes nebelieka plitimo kelių. Jei daug žmonių minioje išsiskleistų skėčius, nesušlaptų ir tie, kurie skėčiais netiki.

Tai yra tiesa tik tuo atveju, jei vakcina stabdo ir ligos platinimą. Jei žmogus vis tiek platina virusą net ir būdamas paskiepytas, jis jį vis tiek gali perduoti tiems, kurie neturi tokios apsaugos.

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė tyrimą, kuriame buvo išanalizuoti 3950 medicinos srities darbuotojų, kurie buvo pilnai paskiepyti „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinomis. Po antrosios dozės infekcijos rizika krito net 90 proc. Iki šiol jau buvo žinoma, kad šios vakcinos apsaugo nuo sunkių ligos atvejų, dabar aiškėja, kad jos stipriai sumažina ir infekcijos riziką.

Tai - labai geros žinios. Iš esmės, tai reiškia, kad paskiepyti žmonės retai platina virusą. Tai yra, jie yra ne tik apsaugoti patys - skiepas sumažina ir jų artimiesiems priskiriamą COVID-19 infekcijos riziką. Iki šiol ir paskiepyti žmonės buvo raginami laikytis tų pačių saugumo ir higienos taisyklių - taip, tikimybė, kad jie susirgs yra maža, tačiau reikalavimai būtini siekiant išvengti platinimo. Dabar aiškėja, kad skiepai iš tikrųjų gali padėti pašalinti virusą iš mūsų gyvenimų.