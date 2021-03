Mokslininkai pirmą kartą klonavo nykstančią šeškę ir ji tikrai yra žavinga

Žavingas klonas, vardu Elizabeth Ann, yra juodakojų šeškų rūšis, vienas iš labiausiai nykstančių žinduolių Šiaurės Amerikoje, skelbia Pasaulio gamtos gamtos fondas.

2020 m. gruodžio 10 d. gimusi Elizabeth Ann buvo sukurta naudojant laukinės juodakojos šeškės Willa ląsteles.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She's the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: