Kolumbijoje susirinkę mokslininkai nagrinėjo biologinės įvairovės mažėjimą abiejose Amerikose, Europoje, Azijoje, Afrikoje. Penktadienį paskelbtame pranešime pažymima, kad nė viename žemyne padėtis nėra gera. Mokslinės grupės vadovas Robertas Watsonas sako, kad biologinės įvairovės mažėjimas reiškia, jog žmonės turės mažiau maisto ir švaraus vandens. Prognozuojama, kad iki 2050-ųjų, jei dabartinė tendencija išliks, abiejose Amerikose bus 15 proc. mažiau augalų ir gyvūnų nei dabar. Pavyzdžiui, Azijoje iki 2048 metų visiškai išseks žuvų ištekliai komercinei žūklei. Anot mokslininkų, Europoje išnykimo grėsmė tenka 28 proc. rūšių. Kaip nurodoma pranešime, Afrikoje iki 2100 metų gali būti prarasta apie pusė paukščių ir žinduolių rūšių.











