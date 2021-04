Pasak sciencealert.com, atsakymas į tokį klausimą yra griežtai neigiamas: nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad kava stabdo vaikų augimą ir raidą.

Asmens ūgį daugiausia nulemia kiti veiksniai. Tarkime, manoma, kad šimtai genų, kuriuos iki šiol pavyko nustatyti, yra atsakingi už apytikriai 16 proc. suaugusio žmogaus ūgio. Svarbų vaidmenį vaidina ir bendra vaiko sveikatos būklė. Pavyzdžiui, vaikystėje pasikartojančios infekcijos gali sulėtinti maisto medžiagų įsisavinimą ir kaulų augimą. Tą patvirtina daugybė skirtingų tyrimų.

Be to, ūgiui įtakos taip pat turi tai, ar pirmaisiais vaiko metais yra patenkinami svarbūs vaiko mitybos poreikiai – tarkime, ar jis gauna užtektinai pieno. Ne mažiau svarbi ir motinos mityba nėštumo metu, pabrėžia žurnale „Nutrition Research Reviews“ paskelbtas tyrimas.

Tad kodėl kai kurie žmonės tebemano, kad kava gali stabdyti vaikų augimo procesą?

Tikslaus atsakymo niekas nežino. Visgi egzistuoja keletas teorijų. Keli praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje atlikti tyrimai parodė, kad nuolatos kavą geriantys žmonės susiduria su padidėjusia osteoporozės rizika, nes kofeinas gali paskatinti intensyvesnį kalcio pašalinimą. Tiesa, tyrimai nustatė, kad toks poveikis yra menkas.

Jeigu kofeinas pajėgtų susilpninti kaulus, tada tikrai būtų tikėtina, kad gausesnis kavos vartojimas vaikystėje nulemia mažesnį ūgį. Visgi paaiškėjo, jog egzistuoja ir dar vienas kintamasis: kavos mėgėjai taip pat paprastai vartoja mažiau pieno – pagrindinio kalcio šaltinio. Kitaip tariant, panašu, kad problemą sukėlė ne kava, o nepakankamas kalcio kiekis.

Pasak „Harvard Health Publishing“, vėlesni tyrimai taip pat nenustatė sąsajų tarp osteoporozės ir kavos vartojimo.

Svarbu paminėti, kad daugybė tyrimų kofeino vartojimą sieja tiek su teigiamu, tiek su neigiamu poveikiu sveikatai, tokiu būdu tik įnešdami dar daugiau sumaišties. Tad tai irgi galėjo prisidėti prie įsivaizdavimo, kad kava turi įtakos vaikų augimo procesui.

„Buvo atlikta tiek daug mokslinių kavos tyrimų, nustatančių jos žalą arba naudą, kad tai tik glumina“, – pažymi mokslo apžvalgininkas Markas Pendergastas, 2019 m. pasirodžiusios knygos „Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World“ autorius.

Dar vieną teoriją, galinčią paaiškinti klaidingą įsivaizdavimą apie kavą, pateikia Jungtinės Karalystės Astono universiteto dietologas Duane‘as Melloras. Pasak šios teorijos, mitas kilo iš nėščioms moterims pateikiamos rekomendacijos riboti suvartojamo kofeino kiekį, nes kai kurie tyrimai kofeino poveikį vaisiui sieja su didesne savaiminio persileidimo rizika.

Visgi šiuos tyrimus apriboja maža imtis. Šiuo metu minėtieji įrodymai atrodo nepakankami ir neįtikinami, todėl tokios sveikatos institucijos kaip Pasaulio sveikatos organizacija dabar nėščioms moterims pataria riboti (tačiau nebūtinai visiškai atsisakyti) kofeino vartojimą, siekiant sumažinti galimą persileidimo riziką ir tikimybę, kad kūdikis gims mažesnio svorio.

„Štai iš kur kilo manymas, kad augimas ir kofeinas yra susiję. Tačiau vaisiaus biologiniai ypatumai ir tai, kaip jis gauna per placentą perduodamas maisto medžiagas, gerokai skiriasi nuo atskiro savarankiško organizmo funkcionavimo. Medžiagų apykaitos procesas taip pat skiriasi. Negalima vesti paralelės“, – aiškina D. Melloras.

Tad mokslas turi aiškų atsakymą: kava nesutrikdo vaikų augimo. Tiesą pasakius, vaikui, ko gero, sveikiau išgerti puodelį silpnos kavos nei stiklinę saldaus dantims kenkiančio vaisvandenio, pastebi D. Melloras.

„Silpna kava – nieko baisaus. Kai kurios karčios kavos skonio natos primena daržoves, tad veikiausiai netgi išeis į naudą, jei [vaikai] įpras prie šių skonių. Suprantama, stiprios kavos vaikams duoti nereikia. Tačiau apskritai aš labiau nerimaučiau dėl saldžių gėrimų“, – aiškina D. Melloras.

Tiesa, D. Melloras taip pat nepataria kasryt mažyliui duoti dvigubą espresą. Svarbiausias dalykas – neužmiršti saiko. Pasak „Johns Hopkins Medicine“, kofeinas vaikams gali paskatinti sustiprėjusį nerimą, aukštą kraujospūdį ir rūgštinį refliuksą, be to, gali sutrikdyti miegą.

Žinoma, kavoje esantis kofeinas tokių problemų gali sukelti ir suaugusiems. Tačiau vaikų organizmas mažesnis, todėl tas pats kofeino kiekis jiems gali turėti ryškesnį poveikį, pažymi „Johns Hopkins Medicine“. Dėl šios priežasties Amerikos pediatrijos akademija rekomenduoja paaugliams kavos gėrimą riboti, o vaikams – nuo kavos susilaikyti.

Nepaisant esamų įrodymų, mitas dėl kavos žalos artimiausiu metu veikiausiai dar niekur nepradings.

„Šis plačiai pasklidęs mitas apie tai, kad kava stabdo vaikų augimą, visiškai neišnyks. Kai mitas įsigali mūsų kultūroje, labai sunku jį iš ten išrauti“, – neabejoja M. Pendergastas