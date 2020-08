Kaip pasikeis jūsų organizmas atsisakius alkoholio? Patikėkite, neabejotinai į gerąją pusę, skelbia businessinsider.com. Ir visai nesvarbu, jog per savaitę išgeriate tik taurę vyno – šiuos pokyčius neabejotinai pajusite. Taigi, kokie pokyčiai vyksta atsisakius alkoholio?

Galite netekti kelių kilogramų

Atsisakę alkoholio, galite maloniai nustebti netekę kelių kilogramų. O tai nieko keisto, turint omenyje faktą, kad alkoholis turi daug kalorijų, ypač gėrimai su pridėtiniu cukrumi. Taigi, kai šiuos gėrimus mūsų racione pakeičia vanduo, mes gauname mažiau kalorijų, ir galiausiai atsikratome kelių kilogramų.

„American Journal of Preventive Medicine“ atliktas tyrimas atskleidė, kad tie, kurie bent kartą per mėnesį vartojo alkoholio, net 41 proc. labiau rizikuoja priaugti svorio. Tai reiškia, kad, vartojant alkoholį, pastebimai išauga antsvorio ir nutukimo rizika. Be to, atsisakyti alkoholio – puiki sveikesnės gyvensenos pradžia.

Oda taps švaresnė

Anot Jungtinių Valstijų dermatologijos akademijos atstovų, alkoholio vartojimas tiesiogiai susijęs su odos būkle. Akademijos puslapyje internete skelbiama, kad „alkoholis iš odos pašalina drėgmę, o tai labai žalinga“.

Pagerės miego kokybė

Alkoholis ne tik išmuša iš paros ritmo ir sukelia pagirias, bet ir sutrikdo miego procesus. Nors gali apgaulingai pasirodyti, kad taurė vyno padeda geriau užmigti, iš tikrųjų alkoholis kenkia. Kaip nustatė tyrimo „Alkoholis ir miegas: poveikis miego kokybei“ autoriai, viena iš didžiausių alkoholio piktadarysčių ta, kad, nepaisant kiek miegosite, atsikelsite nepailsėję.

Turėsite sveikesnes kepenis

Bene didžiausia alkoholio vartojimo blogybė – žala kepenims. Kepenys – vidaus organas, apdorojantis ir skaidantis alkoholį. „CURE Urgent Care“ įkūrėjas ir vadovas Jake‘as Deutschas „Women Health“ sakė: „Net ir tie, kurie alkoholį vartoja retai ir nedideliais kiekiais, turėtų rimtai svarstyti galimybę jo absoliučiai atsisakyti. Žala kepenims kaupiamoji. Taigi, kelios taurės vyno per savaitę gali padaryti tiek pat žalos, kiek ir prisigėrimas iki žemės graibymo.

Nuolatinė žala kepenims ir virškinimo traktui gali baigtis skrandžio opomis, pankreatitu ar kepenų ciroze“.

Sumažinsite vėžio riziką

Vienas iš didžiausių alkoholio atsisakymo privalumų – sumažėjusi vėžio rizika. Kai žmonės susimąsto, kokią įtaką alkoholis turi organizmui, pirmiausia prisimenama žala kepenims. Nepaisant to, kaip skelbia „Drinkaware“, alkoholis siejamas su net kelių rūšių vėžiu, tarp kurių žarnyno, krūties, gerklų, kepenų, burnos ir skydliaukės vėžys. Štai ką teigia Nacionalinis vėžio institutas: „Tyrimų duomenys leidžia teigti: kuo daugiau alkoholio išgeria asmuo, tuo didesnė vėžio rizika“.