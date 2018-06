Žmogui negalima miegoti mažiau nei 6 ir daugiau nei 10 valandų per dieną. Tai, kad negalima miegoti per trumpai, nieko nestebina. Miego metu mūsų smegenys pailsi ir atsistato, iš kūno šalinami toksinai, organizmas ilsisi. Tačiau kaip to poilsio gali būti per daug? Kodėl natūraliai nepabundame tuomet, kai miego pakanka?

Na, natūraliai žmogus, kaip ir kiti gyvūnai, gyventų pagal paros ritmą. Pabustume kai lauke imtų darytis šviesu ir eitume miegoti, kai darytųsi tamsu. Miegotume 6-8 valandas ir natūraliai pabustume anksti ryte. Tačiau mūsų gyvenimai jau seniai nutolo nuo to, kas natūralu ir tai nėra blogai. Drabužiai, kuriuos dėvite nėra natūralūs, bet niekas neragina jų pamiršti. Taigi, žmogui 10 valandų miegas nėra būdingas, tačiau kartais pasitaiko ir taip gerai pamiegoti, ypač po sunkios dienos.

Mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad tie žmonės, kurie miega 10 valandų per parą, yra labiau linkę turėti riebalų perteklių liemens srityje, aukštą kraujo spaudimą, aukštą cukraus kiekį kraujyje ir žemą gerojo cholesterolio lygį. Visos šios sveikatos problemos yra siejamos su širdies ligomis ir didesne mirties rizika. Įdomu tai, kad per ilgas miegas labiau kenkia moterims nei vyrams. O per trumpas miegas labiau kenkia vyrams nei moterims.

Skaičiuojama, kad 11 proc. vyrų miega per trumpai ir 1,5 proc. miega per ilgai. Moterims šie rodikliai yra 13 ir 1,7 proc. Žiūrint realistiškai, viena naktis nieko nepakeis. Dar daugiau – jei prastai išsimiegojote vieną naktį, o kitą miegojote daugiau nei įprasta, gali būti, kad sau tik padedate. Blogiausia tai, kad kai kurie žmonės nuolat miega po daugiau nei 10 valandų ar mažiau nei 6 valandas per parą.

Įprastai per ilgo miegojimo priežastis yra itin sunkus fizinis darbas, prasta mityba, psichologinis nuovargis. O per trumpai žmonės miega dėl streso ar tiesiog dėl to, kad neturi daug laiko.