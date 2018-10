Mokslininkai nerimauja, kad „Brexit“ pakenks tyrimams Europoje

Laiške, kurį pasirašė 29 Nobelio premijų laureatai ir šeši matematikos Fieldso medalio laimėtojai, britų ministrė pirmininkė Theresa May ir Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris raginami užtikrinti „kuo glaudesnį bendradarbiavimą tarp JK ir ES“ po Britanijos išstojimo iš bloko. Laiške sakoma, jog mokslo inovacijoms „reikia žmonių ir idėjų srauto per sienas, kad būtų galima sparčiai keistis idėjomis, patirtimi ir technologijomis“. „Naujų barjerų tokiam bendradarbiavimo laisvumui kūrimas slopins pažangą, pakenkdamas mums visiems“, – pažymėjo pasirašiusieji, tarp kurių yra biologas Venki Ramakrishnanas ir ekonomistas Christopheris Pissarides. Susiję straipsniai: Juodojoje jūroje rastas seniausias pasaulyje laivas NASA užfiksavo neįprastą ledkalnį Londone veikianti didžiausia po vienu stogu įsikūrusi Europos biomedicinos tyrimų laboratorija „Francis Crick Institute“ taip pat perspėjo, kad „kietas“ Britanijos išstojimas, sudarantis kliūčių žmonių, prekių ir paslaugų judėjimui, pakenktų britų mokslui. Vėžį tyrinėjęs „Francis Crick Institute“ direktorius Paul'as Nurse'as, vienas 2001 metų Nobelio medicinos premijos laureatų, sakė, kad „didžiulis mokslininkų negatyvumas dėl „kieto“ „Brexit“ turėtų būti aliarmo skambutis“. „Mums reikia sutarties, kuria būtų pakeistas dėl „Brexit“ prarastas mokslo finansavimas, kuria išsaugoma talentingų mokslininkų judėjimo laisvė ir pagal kurią jie jaustųsi laukiami šioje šalyje“, – sakė P. Nurse'as. Britų vyriausybė teigia siekianti „ambicingų santykių su partneriais ES dėl mokslo ir inovacijų“ po „Brexit“. Bet naujos tvarkos detalės paaiškės tik po JK išstojimo iš bloko kovo mėnesį. Abi šalys viliasi iki to laiko turėti susitarimo dėl būsimų santykių gaires. Tačiau „skyrybų“ deryboms įstrigus dėl Airijos sienos klausimo vis labiau nuogąstaujama, kad JK galėtų „iškristi“ iš bloko be jokio susitarimo ir tokiu atveju kiltų chaosas uostuose, smarkiai sutriktų ekonomika. „Šiuo metu nėra absoliutaus tikrumo, kurį norėčiau suteikti, – antradienį sakė JK mokslo ministras Samas Gyimah. – Tačiau galiu pasakyti, jog suprantame, kad jei mokslo (atžvilgiu) norime būti vieta, į kurią vykstama – o tai mūsų, kaip šalies, ambicija – tuomet mobilumas ir trinties mažinimas turi būti svarbi to dalis.“

